La gran majoria dels quinze alcaldes que governen des de les eleccions locals del 1979 i que es presentaven en aquests comicis han revalidat els seus consistoris, a excepció del regidor de la localitat castellanolleonensa de Villaseco de los Reyes , on Arturo Calvo Inés , del PP, deixarà de governar després de 44 anys. Entre els afortunats, hi ha dos alcaldes de dos municipis catalans.

D'aquesta manera, el regidor d'aquest municipi de 324 habitants deixarà el càrrec després de governar de manera continuada des de les primeres eleccions municipals de la democràcia, donant pas a un consistori governat per la plataforma Espanya Buidada amb el probable suport dels regionalistes de Salamanca. .

L'Espanya Vaciada i el Partit Popular han obtingut el mateix nombre d'edils, però aquest últim ha obtingut 19 vots menys i ha quedat en segon lloc. Per la seva banda, Salamanca Sí ha obtingut un regidor, per la qual cosa té a la mà configurar una majoria de govern, estipulada en quatre representants.

Als altres catorze municipis on tornaven a optar a l'alcaldia els pocs regidors que porten governant des del 1979 no hi ha hagut sorpreses. Del tot, vuit alcaldies són per al PP, dos per al PSOE, un per al PRC, un altre per al PAR i dos independents.

CATORZE ALCALDES GOVERNAN 48 ANYS



Dels veterans que han repetit en aquests comicis ha tornat a guanyar José Antonio González, alcalde amb el PP de Bercero (Valladolid), un poble de més de 170 habitants, o Juan Manuel Díaz López, també del PP, que governa a Berzosilla (Palència), un municipi que amb prou feines passa dels 40 censats.

Altres dels que han revalidat la seva alcaldia són José Luis Rico Hernández, del PSOE, a la població val·lisoletana de Marzales, d'uns 48 habitants, i Lucas Aguado Fernández (PP) a Roturas (Valladolid), un municipi de menys de 35 habitants.

També ha tornat a guanyar Pere Moradell, alcalde amb el PSC de Torroella de Fluvià (Girona), un poble d'uns 700 habitants, o Josep Vila Camps, independent que seguirà al capdavant del municipi de Fogars de la Selva.

La resta dels veterans que repetiran es reparteixen per la resta de la geografia espanyola: Ignacio Gordón (PP) a Matillas (Guadalajara); Evaristo Domínguez (PP) a Meruelo (Cantàbria); Manuel Murciano (PAR) a Moscardón (Terol); José Antonio Pérez Cortés (PP) a Quintela de Leirado (Ourense); Francisco Manuel Asón (PRC) a Ribamontan al Mar (Cantàbria); Carlos Rivera a Torremocha de Jarama (Madrid); Luis Partida (PP) a Villanueva de la Cañada (Madrid) i Salvador Pérez a Villarroya (La Rioja).

L'ALCALDE MÉS VETERÀ ES RETIRA



D'altra banda, hi ha regidors que no han concorregut en aquestes eleccions per primera vegada en més de 50 anys, com el cas de José Luis Seguí (PP), l'alcalde més veterà d'Espanya i que portava el comandament des del 1972 de la petita localitat alacantina d'Almudaina.

José Luis Seguí, amb 82 anys i onze majories absolutes a l'esquena, va decidir no aspirar aquesta vegada a l'alcaldia i delegar la candidatura del PP a Pau Navarro Giner, de 26 anys, que ha guanyat amb majoria absoluta en obtenir tots els cinc regidors de lAjuntament dAlmudaina.

A Beade (Ourense), Senén Pousa governava des del 1974 i no repetirà en aquesta ocasió després que el PP --el partit del qual formava part-- decidís prescindir-ne com a candidat pel seu suport al dictador Francisco Franco.

Tot i això, si bé Pousa no repetirà com a regidor després de la victòria amb tres regidors del PP, sí que ha aconseguit representació al consistori després de presentar-se amb una candidatura independent.