Des del 29 de juny, l'Ajuntament de Sant Joan Despí té en marxa una campanya d'ajudes econòmiques perquè els veïns puguin pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI). Qui vulgui accedir a una de les ajudes (subvencionen fins al 50% de la taxa) té fins al 8 de juliol per sol·licitar-la.

Per poder sol·licitar l'ajut per al pagament de l'IBI de l'habitatge habitual cal estar empadronat a la ciutat des de l'1 de gener d'aquest any ser propietari o llogater de l'habitatge.

Pel que fa a la renda, s'estableix un límit del conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant i de la unitat de convivència prenent com a referència l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (els trams s'eleven en el cas de persones amb discapacitat i de famílies monoparentals o nombroses). L'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut ha de tenir un valor cadastral inferior a 130.000 euros o estar sotmès a règim de protecció pública.



Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases per acreditar el compliment dels requisits, s'han de presentar fins al 8 de juliol al Registre General de l'Ajuntament oa l'Àrea de Serveis a la Persona.

Les bases i el document de sol·licitud es poden descarregar aquí.