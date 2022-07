Avanza renovarà la flota gràcies a l'ajuda de l'AMB i els fons Next Generation/ @AMB

En una reunió a Gavà, regidors de Gavà , Castelldefels , Sant Boi de Llobregat i Viladecans van fer públic aquest dimarts que era inacceptable el deteriorament del servei d'autobús des del desembre del 2021. El mateix dia l'AMB anunciava després d'una reunió extraordinària la compra de nous busos a TMB gràcies als fons Next Generation i aquest dimecres l'empresa AVANÇA confirmava la renovació del 75% de la seva flota amb aquesta compra de l'AMB.

Han estat tres dies frenètics que han arribat com a aigua del cel atès que aquest dissabte usuaris i treballadors tenien previst acudir a una manifestació-protesta pel deficient servei que AVANZA els estava prestant des que va agafar les línies d'autobusos el desembre del 2021.

Els ajuntaments li havien exigit fins a dues ocasions al gener i ara al juliol a l'empresa adjudicatària dels serveis d'autobusos, AVANZA, ia l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que resolguin les deficiències per garantir un transport públic de qualitat en aquests quatre municipis del Baix Llobregat, però no ha estat fins que els usuaris a ple estiu ha mostrat el seu cansament extrem amb el pèssim servei que s'han mogut tots els fils necessaris per posar solució a aquest gran problema de mobilitat pública.

Els quatre Ajuntaments del Baix Llobregat van admetre que la problemàtica actual en aquest sistema signifava la pèrdua de freqüència d'entre el 10 i el 15% dels autobusos, manca de manteniment dels vehicles, problemes d'accés per a persones de mobilitat reduïda i una antiguitat de la flota poc sostenible.

A més, van demanar que es garantís l'accés a persones amb mobilitat reduïda, resolent els errors en el funcionament de les rampes, a més d'un augment en els recursos per dur a terme el manteniment dels vehicles, de manera que poguessin ser reparats o substituïts amb urgència i evitessin interrupcions en els trajectes .

Els ajuntaments també van reclamar a l'AMB, com a responsable de la gestió del servei, que explori totes les eines legals que preveu la concessió per garantir el compliment del contracte, i que no es descarti l'obertura d'un expedient sancionador.

L'AMB DESTINARÀ 38,7 MILIONS D'EUROS A COMPRAR BUSOS ELÈCTRICS I HÍBRIDS PER A LES FLOTES MÉS ANTIGUES D'AQUESTES LÍNIES DEL BAIX LLOBREGAT

Arxiu - El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda. - Arxiu





La resposta de l'AMB no es va fer esperar i aquest mateix dimarts i en una sessió extraordinària , el Consell Metropolità de l'AMB va aprovar el finançament, per part de l'AMB, de la compra d'autobusos elèctrics i híbrids, que s'incorporaran a la flota de busos metropolità per donar servei a la ciutadania del territori. Unitats que operaran prioritàriament a les línies que presenten més problemes a causa de l'antiguitat de la flota.



La compra d'aquests vehicles es farà a través de l'operador de gestió directa TMB, tot i que els autobusos estaran destinats a la xarxa gestionada per la resta d'operadors responsables del servei de gestió indirecta com ara AVANZA.



TMB s'encarregarà de tota la tramitació de l'operació, incloent, a més del subministrament, la verificació tècnica i les proves fins a la recepció definitiva dels vehicles, la matriculació, la concertació de les corresponents assegurances i el manteniment fins al lliurament efectiu a l'operador de transport definitiu.

AVANÇA DEMANA DISCULPA ALS USUARIS I ANUNCIA LA RENOVACIÓ DE LA SEVA FLOTA



Un dia després, aquest dimecres, l'operador de busos Avanza, que gestiona el servei del Baix Llobregat Sud de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha disculpat públicament amb els usuaris per les incidències i ha anunciat que renovarà el 70% de la flota durant els propers mesos.

En concret afirma que incorporarà 136 nous vehicles provinents del pla de renovació d'AMB, a fi de corregir "la situació deficient" en què actualment s'està prestant el servei, modernitzant-lo i millorant-lo.