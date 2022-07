La foto de família després de la trobada. Foto: Aj. de Viladecans

Els alcaldes i alcaldesses de Gavà, Gemma Badia, Sant Boi, Lluïsa Moret, i Viladecans, Carles Ruiz, es van reunir el 6 de juliol amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, a la seu del Departament. Durant la trobada, que les administracions locals havien demanat de forma reiterada, es va acordar obrir una nova etapa de diàleg sobre el futur del Delta i el Parc Agrari del Llobregat.

De fet, es va acordar la creació de tres meses conjuntes de treball: una buscarà un nou model de gestió i funcionament del Consorci dels Espais Naturals del Delta, una altra haurà d’aconseguir un consens sobre la definitiva delimitació de l’àmbit de la zona d’especial de protecció de les aus (ZEPA), i una tercera mesa haurà de concretar el pla de gestió dels espais naturals, assenyalant quines són les inversions que s’han de fer en el territori i com es volen gestionar, entre altres aspectes.

Les institucions volen replantejar, de "forma estratègica", el funcionament del Parc Agrari, tot i que alhora tenen la intenció de mantenir la seva essència d’espai protegit dedicat a les activitats agràries i plenament compatible amb l’entorn natural. L'evolució, doncs, ha d'anar "en línia amb els principals desenvolupaments agraris que s’estan produint a Europa i en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seguretat alimentària".

SATISFACCIÓ ALS AJUNTAMENTS

Acabada la trobada, Ruiz, va destacar que tant la consellera com els responsables municipals "hem coincidit en el dèficit de gestió dels espais naturals que hem patit fins ara i en què cal canviar el seu model per anar a una gestió més professionalitzada, més tècnica. Els ajuntaments som partidaris de l’existència d’un organisme únic de gestió del territori que inclogui tant el Parc Agrari com el Consorci del Delta i aquells agents que han de veure amb el desenvolupament del territori. L'objectiu seria integrar tothom en el mateix projecte: estem absolutament convençuts de què la dinàmica no pot ser oposar la protecció natural a l'agricultura. Tenim l'obligació, totes les administracions, de treballar amb els interlocutors, els agents socials i la ciutadania en general, per defensar l'agricultura com a defensora de la biodiversitat".

Per la seva banda, Badia va mostrar-se satisfeta perquè "el futur del Parc Agrari comença a escriure’s avui, amb la participació activa dels ajuntaments de Sant Boi, Viladecans i Gavà en la modificació de la normativa per fer-lo més competitiu i modern, cosa que passa perquè la Generalitat garanteixi les inversions que necessita amb urgència" i també va destacar la intenció de modernitzar la seva manera de funcionar.

Per últim, Moret va apuntar que "ha quedat molt clara que tant la nova proposta de ZEPA com el Hub Agroalimentari necessiten tant sí com no de la governança institucional. Cap d'aquestes iniciatives tirarà endavant si no es basen en l'absoluta complicitat entre Generalitat i els ajuntaments, que som les administracions més properes a les necessitats reals dels veïns i les veïnes i, en aquest cas, a les necessitats reals dels pagesos del territori". Moret va felicitar-se perquè consistoris i Generalitat tinguin objectius comuns.