L'Ajuntament de Premià de Mar s'ha personat aquesta setmana com a acusació popular en cas de la residència de Ca n'Amell . La causa investiga la mort de gairebé un centenar d'ancians durant la primavera del 2020 , en plena onada de Covid-19 . Segons ha declarat el consistori a través d'un comunicat, la sol·licitud ja ha estat presentada al jutjat número 2 de Mataró, encarregat de portar el cas.

Tal com exposa el mateix comunicat, a l'abril del 2020 CatSalut es va veure obligat a intervenir el control de la residència de Ca N'Amell , gestionada llavors per l' empresa DomusVi . Des de la declaració de l'estat d'emergència a causa de la pandèmia, al centre s'havien constatat diverses defuncions per coronavirus no informades, a més d'una gestió i organització interna poc regulars.

L'Ajuntament de Premià de Mar ha mostrat suport a l'entitat de CatSalut i al CAP del municipi. És per això que ara ha decidit prendre accions legals per tal d'exigir responsabilitats davant del que ha passat.