Pau Riba, Love of Lesbian i la Sala Apolo, guardonats amb els Premis Altaveu el 2018/ @EP

La 33a edició del Festival Altaveu és a punt d'arribar-hi. Així ho va anunciar l'entitat organitzadora en un acte de presentació que va tenir lloc dijous 7 de juliol als jardins de Can Torrents. El festival, doncs, tindrà lloc entre els dies 9 i 11 de setembre i comptarà amb una extensa varietat d'artistes.



L'Altaveu és un “festival de descobriments, que aposta per despertar la curiositat i sorprendre gràcies a la singularitat de les propostes i artistes que ens acompanyen”. La seva planificació tracta de posar èmfasi sobre el reconeixement dels artistes, el respecte pel públic i el sorgiment de nous talents. És per això que aquest any anuncien l'estrena de propostes úniques com l'espectacle audiovisual de la història del rock estatal, Homenatge a la generació del 27 de Lagartija Nick . D'altra banda, l'esdeveniment també comptarà amb propostes de rock molt característiques, com les de Germán Salto i Th'Booty Hunters .



El festival també oferirà la revisitació d'en Marcel Bagés i David Soler sobre el mític àlbum The Dark Side of the Moon dels Pink Floyd, la participació d'artistes locals amb els All Star Horns i la veu de Júlia Colom , entre la tradició i un pop molt colorista, o l'exquisidesa electrònica i visual dels b1n0_ , una de les propostes actuals amb èxit a Catalunya.



D'altra banda, també recolza les propostes emergents gràcies a l'Altaveu Frontera, on les

guanyadores d'aquesta edició han estat la barcelonina Crisbru i el Nerea Bassart Trio de Valls. Tot això sense oblidar que l'Altaveu també ocupa un lloc avall dels escenaris, oferint una programació emmarcada dins de l' Altaveu+ . En aquesta, es realitzaran activitats com l'exposició dedicada al fotògraf Alberto García-Alix, les Converses Altaveu, l'Altaveu al Cinema i la Fira del Disc i del Llibre Musical i l'Altaveu en Família.



L'Altaveu és un festival de línia oberta amb 32 anys d'experiència formant part de la història de la música de Catalunya, i, especialment, de la ciutat de Sant Boi. Tot això és "una aposta per la qualitat i la diferència, amb estrenes úniques, talents emergents i artistes singulars" . Aquest any, i després de la parada cultural de tot el territori a causa de la pandèmia, l'Altaveu posa sobre la taula una proposta que es podrà recordar per la seva singularitat. "Per tirar endavant el projecte en aquest context advers, on hi ha més propostes musicals que mai, però envoltades de precarietat, nosaltres seguim mantenint la filosofia i els valors del festival", afirma l'entitat.