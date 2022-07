Pérez Miró va tenir una llarga trajectòria política. Foto: Ajuntament

El dilluns 4 de juliol va morir Ricard Pérez Miró, qui va ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts entre els anys 1988 i 2003. Així ho ha informat l'Ajuntament de la localitat en un comunicat, que ha expressat el seu condol pel traspàs de l'exalcalde a l'edat de 84 anys.

Des de la restauració de la democràcia, Pérez va ser la persona que més temps va ostentar el càrrec de primer edil a Sant Vicenç dels Horts. En homenatge a la seva figura, ahir es van suspendre tots els actes públics oficials del municipi de caràcter lúdic i festiu.

Pérez va començar com a regidor el 1979 de la mà del PSUC i després va formar part d' Iniciativa per Catalunya , encara que un pacte amb CiU va ser el que el va acabar situant a l'alcaldia. Pérez és recordat com l' impulsor d'un desenvolupament urbanístic notori de la localitat, que va prendre lloc entre els seus anys de mandat. A més, va promoure canvis importants com la construcció d'un canal de desballestament pluvial per pal·liar les grans inundacions als carrers.

En aquest sentit, l'actual primer edil, Miguel Comino, ha posat en valor la tasca de Pérez cap a la que va ser casa seva durant molts anys: “El seu llegat és present a Sant Vicenç dels Horts. Som hereus del seu treball, dedicació i amor al municipi".