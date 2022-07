Nou tram reformat a l'avinguda Meridiana entre Mallorca i Navas de Tolosa | @ep

L'avinguda Meridiana de Barcelona ha sumat un nou tram reformat entre el carrer Mallorca i la cruïlla entre els carrers Navas de Tolosa i Josep Estivill , en el marc de les obres de transformació que està duent a terme l' Ajuntament per convertir-la en un “eix ciutadà ".

L'actuació s'afegeix a la renovació realitzada el mandat anterior entre la plaça de les Glòries i el carrer Mallorca , i amb ella el consistori ja ha completat les obres de la via a tot l'àmbit del districte de Sant Martí, ha explicat en un comunicat .

"Volem que l´avinguda Meridiana deixi de ser una autopista urbana i hem començat a demostrar que es podia fer", ha dit la tinenta d´alcalde d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz.

Al tram entre Mallorca i Navas de Tolosa-Estivill, s'ha reduït un carril d'entrada i un de sortida, de manera que a cada costat hi ha un carril per a la circulació general i un per a busos i taxis.

També s'ha fet una mitjana central amb arbratge, zones d'estada i un carril bici segregat i bidireccional, i hi ha nous passos per a vianants per millorar la connexió transversal de l'avinguda.

Amb tot el tram de Sant Martí ja renovat, es procedirà ara a fer les obres del districte de Sant Andreu , amb la previsió de començar a la tardor els treballs per estendre la reurbanització fins al carrer de Felip II i acabar-los a l'estiu del 2023.

Quan finalitzin les obres a Sant Andreu , s'hauran intervingut 1,7 quilòmetres de l'avinguda Meridiana , amb la incorporació d'uns 560 nous arbres i 10.000 metres quadrats de parterres i vegetació, i una inversió total de 28,4 milions d'euros.