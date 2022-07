A principis de gener, a Figueres hi havia gairebé 800 establiments i la ciutat lidera el rànquing de botigues per habitant amb 16 comerços per cada 1.000 persones . La regidora de Comerç, Ester Marcos, segons publica Diari de Girona , diu que estan notant un increment en el nombre de visitants que vénen a la ciutat durant tota la setmana i que han detectat un canvi de tendència respecte al 2020.