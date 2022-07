Les Falles d'Erill la Vall es retransmeten en directe per 5G com a prova pilot | @ep

Pirineus TV retransmet aquest dissabte en directe des de les 22.00 el descens de les Falles d'Erill la Vall per 5G , com a prova pilot dins del projecte Àrees 5G, impulsat per la Generalitat, Mobile World Capital Barcelona i Fundació i2CAT.

És el primer esdeveniment retransmès amb 5G al Pirineu català, i es fa en el marc de l' Estratègia 5G de Catalunya , informa en un comunicat la Conselleria de Polítiques Digitals.

Per primera vegada en dos anys a causa de la pandèmia, 63 pobles del Pirineu celebren aquest estiu les falles, tradició declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco : els joves encenen les falles en un lloc elevat de la muntanya, el far , i de nit baixen guiats pel 'solter major' o 'capatàs' fins a la plaça del poble, on els reben amb música i toc de campanes.