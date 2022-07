Barcelona es prepara per fer una assemblea per prendre decisions respecte a l'emergència climàtica. De fet, l' Ajuntament de la ciutat ja l'ha convocada i estarà formada per un centenar de persones de Barcelona escollides a l'atzar. Un cop aprovades les accions a prendre es presentaran al Govern municipal i als diferents grups municipals amb el llistat de propostes acordades.

Aquesta iniciativa de l'Ajuntament arrencarà al setembre, quan s'enviarà la proposta a una preselecció de 20.000 persones entre 16 i 75 anys determinades per un sorteig realitzat a partir d'una sèrie de criteris d'estratificació social en funció del sexe, gènere, edat, origen i barri on es viu. Les persones que expressin la voluntat explícita de participar-hi, s'acabarà de concretar la composició final de forma aleatòria, assegurant que correspongui a una mostra representativa demogràfica i socioeconòmica de la ciutadania, segons expliquen des del consistori.

Barcelona és una de les primeres ciutats que desenvolupa una d'aquestes iniciatives a nivell local seguint experiències internacionals com l'assemblea pel clima francès, escocesa o espanyola. L'Assemblea Ciutadana pel Clima és la segona assemblea deliberativa impulsada, després del Fòrum Jove BCN.