Subvenciona fins a 500 euros les despeses derivades del consum energètic | @ep

L'Ajuntament de Barcelona destinarà un milió d'euros a noves ajudes per a persones autònomes que hagin iniciat una activitat econòmica a partir del 14 de març del 2020, durant la pandèmia de coronavirus.

Cada autònom podrà optar a una subvenció dun màxim de 3.000 euros per cobrir les despeses habituals de lloguer, gestoria, i obligacions socials o fiscals del primer any; també fins a 500 euros per a les despeses derivades del consum energètic, ha informat en un comunicat aquest diumenge.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ha dit que "les persones treballadores autònomes són un dels pilars de l'activitat econòmica de la ciutat i també les més vulnerables davant de canvis de conjuntura".

Collboni ha destacat que, amb aquesta convocatòria, l' Ajuntament busca donar "resposta a les noves necessitats del teixit econòmic, que pateix els efectes de l'increment de preus i la crisi derivada de la guerra a Ucraïna".

Aquestes ajudes s'emmarquen dins del programa 'Activa Autònom+' de Barcelona Activa i tenen com a objectiu arribar a 450 persones, empresaris i empresàries individuals, o persones sòcies de cooperatives de treball, que abans de la pandèmia “es trobaven a l'atur i ara ja tenen un negoci propi".

Les persones que vulguin accedir als ajuts podran fer la sol·licitud des del 8 d'agost fins al 30 de setembre del 2022, de forma telemàtica a través de l'Oficina virtual de tràmits municipals.