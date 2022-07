L'Hostal La Gavina de S'Agaró celebra el 90è aniversari | @ep

L'Hostal La Gavina de S'Agaró ha celebrat el 90è aniversari amb una festa a l'establiment hoteler que va reunir 150 convidats.

A l'acte van acudir la família Ensesa , propietària de l'hotel i del restaurant La Taverna del Mar, acompanyats per l'alcalde de Castell-Platja d'Aro , Maurici Jiménez, i el president del FC Barcelona, Joan Laporta, així com per altres empresaris, familiars i veïns del municipi, ha informat l´hotel en un comunicat.

La celebració va servir per estrenar els nous jardins de l'hotel, amb una gran terrassa de cara al mar, i la família va oferir un menú creat especialment per a l'ocasió amb aperitius com ara tonyina vermella, alvocat, soja i gingebre i bufets de pernil ibèric de gla 100 % i ostres Sorlut al natural, entre molts altres plats.