Un carreri del polígon de Riudellots. Foto: Google Maps

Riudellots de la Selva és el primer municipi de Catalunya que aprova, inicialment, la constitució d'una APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana), al seu polígon industrial. El Ple de l'Ajuntament del passat 22 de juny va donar llum verda, per unanimitat a aquest tràmit. El projecte està impulsat per l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) presidida per Narcís Xifra de l'empresa Comexi.

QUÈ ÉS UN APEU?

Una APEU és una àrea delimitada geogràficament integrada per naus i parcel·les d'un Programa d'Actuació Edificativa (PAE) amb l'objectiu d'impulsar la seva competitivitat i la qualitat del seu entorn, a partir d'un pla d'actuació i pressuposat a 3-5 anys, amb un sistema de col·laboració publicoprivada.



Més de 200 empreses formaran part de l'APEU, si acaba aprovant-se definitivament. Actualment el polígon de Riudellots de la Selva compta amb un 40% són empreses de serveis, un 21% de maquinària i electrònica, un 20% duen a terme activitats logístiques i el 19% restant pertanyen al sector alimentari.