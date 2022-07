Vista aèria de la fàbrica SEAT de Martorell/ @EP

Martorell ha estat oficialment nomenada com a Ciutat Europea de l'Esport 2023 per l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe) . Aquesta entitat ha destacat Martorell com a exemple de ciutat on l'esport es troba al servei de la salut, la cohesió social, l'educació i la cultura. De la mateixa manera, ha subratllat la potent política esportiva del municipi, que es reforça amb molt bons equipaments, programes i activitats.



La notícia ha estat comunicada pel president d'ACES Europe , Gian Francesco Lupattelli , en una carta adreçada a l' alcalde del municipi , Xavier Fonollosa. En aquest sentit, Fonollosa ha expressat el seu orgull per obtenir la distinció de Ciutat Europea de l'Esport 2023, que és “fruit de la feina feta els darrers anys”. Fonollosa ha afegit que el reconeixement “contribuirà a situar la nostra ciutat en un lloc més que destacat com a referent esportiu a nivell nacional i internacional ia continuar consolidant la pràctica esportiva com un instrument al servei de la salut, l'educació, la integració i la igualtat de gènere dels martorellencs i martorellencs.”

El comitè avaluador per a la distinció va visitar Martorell a finals de maig. El jurat va poder constatar la capacitat de les seves instal·lacions i serveis esportius, així com un teixit associatiu local en què destaquen diverses entitats. Tal com va afirmar el secretari general d'ACES Europa , Hugo Alonso , “les infraestructures esportives amb què compta la ciutat, l'associacionisme de Martorell i l'alta participació de la població a l'activitat física van ser els factors determinants per declarar Martorell com a Ciutat Europea de l'Esport 2023.”

El títol de Ciutat Europea de l'Esport s'atorga a ciutats d'entre 25.000 i mig milió habitants, i té una vigència d'un any . Aquest és atorgat per l´Associació de Capitals i Ciutats Europees de l´Esport, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les que cada any assigna els reconeixements de Capital Europea, Comunitat i Ciutat de l´Esport.



Amb aquest nomenament, Martorell tindrà l'oportunitat d'acollir un programa d'esdeveniments vast per a la promoció del valor de l'activitat física, així com compartir projectes amb altres municipis europeus i membres de la xarxa. La ciutat serà nomenada oficialment a finals del 2022 en una gala al Parlament Europeu de Brussel·les, i serà l'única ciutat de Catalunya amb aquest reconeixement el proper any.