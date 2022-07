Vista d'Esplugues des del mirador de la Penya del Moro (Sant Just Desvern)/ @EP

Un total de 2.105 habitatges es construiran al terreny de la coneguda Torre del senyor Domingo o Castell dels Tres Dragons, un palauet del segle XIX situat al barri de la Plana d'Esplugues. A més, s'aprofitarà aquest edifici neomodernista i se'n farà una ludoteca.



Oficialment l'edifici es denomina Vila Victoria, segons es pot llegir a la inscripció de les seves columnes. Tot i així, la seva arquitectura recorda a l'edifici modernista que es pot trobar al parc de la Ciutadella de Barcelona, raó per la qual la construcció és coneguda per diverses denominacions.



Alçat inicialment com una residència d'estiu, el palauet va ser habitat pel matrimoni de Pere Domingo Mañé i Ramona Amigó. Tots dos van ser assassinats durant la Guerra Civil, deixant l'edifici abandonat fins ara. Actualment, aquest roman en molt mal estat, en una ubicació molt propera als terrenys de l'antiga fàbrica de motos Montesa, que va ser enderrocada el 2002. Tot i així, el palauet constitueix una part important del patrimoni arquitectònic del municipi, que ara podrà ser reaprofitat de nou.