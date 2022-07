Un centre de transformació reformat aquest any al passatge de Mas Borra, a Tordera/ @EP

Endesa ha presentat a l’Ajuntament de Tordera el pla d’inversions previst per aquest any a la ciutat, que prevé invertir més de 265.000 euros per reforçar les infraestructures elèctriques del municipi. Aquestes se sumen a les inversions realitzades en els darrers tres anys. En total, Endesa haurà destinat prop de 900.000 euros entre el 2020 i el 2022 per reforçar la xarxa de distribució elèctrica del municipi.

L’objectiu d'aquest pla és fer la xarxa elèctrica cada cop més resilient i que hi hagi un ús més estès per als pròxims anys, un aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització de l’economia i que la ciutat sigui cada cop més lliure d’emissions contaminants. El projecte ja està en marxa.

En concret, aquest any es posaran en servei 7 nous sistemes de telecomandaments en centres de transformació del municipi. Aquests són uns dispositius d’actuació remota que permeten maniobrar a la xarxa des del Centre de Control de la Companyia. D'aquesta manera, el temps de resposta és molt més ràpid en cas d’una incidència, ja que agilitza la localització de l’avaria i permet actuar sobre la xarxa sense haver-hi de desplaçar personal. Aquesta implementació al municipi permetrà reduir més d’un 20% el temps d’interrupció del servei en cas d’incidències.

Tordera compta amb 150 centres de transformació, un tipus de instal·lació elèctrica que rep energia de línies de mitjana tensió i s’encarrega de transformar-la en baixa tensió perquè pugui arribar a totes les llars, comerços i indústries. En aquests últims tres anys, Endesa n’ha reformat i digitalitzat prop d’una tercera part i n’ha automatitzat la seva operativa mitjançant la instal·lació de nous sistemes de telecomandament.

Per últim, enguany també està prevista la reconfiguració de la xarxa de baixa tensió de la plaça Padró. Aquesta consisteix en la canalització de tres línies de baixa tensió amb una longitud de mig quilòmetre al llarg del carrer Mas Figueres.

ACCIÓ CONJUNTA CONTRA EL FRAU ELÈCTRIC

En la línia del treball conjunt que duen a terme la Companyia i el consistori, s'han abordat qüestions com diferents qüestions com les sobrecàrregues produïdes per frau elèctric, que constitueixen un perill tant per a la persona que e duu a terme com per al seu entorn. En aquest sentit, la Companyia ha intensificat la col·laboració amb les autoritats i cossos policials, amb qui es treballa de la mà posant en coneixement aquestes situacions irregulars per a poder combatre-les.

De fet, el passat 13 de juliol es va dur a terme un operatiu per desmantellar una plantació de marihuana al veïnat de Sant Tou que estava provocant talls de llum a les cases dels voltant. L'edifici, connectat de manera irregular a la xarxa, consumia l’equivalent a l'energia que consumirien, en un any, 70 llars d’electrificació mitjana, una sobrecàrrega de 243.960 kWh que estava provocant que saltessin les proteccions de les línies.