Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior / Arxiu

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha comparegut aquest dijous per comunicar les mesures restrictives que s'imposaran en els propers dies davant de l'onada de calor extrema i el risc d'incendi elevat. Interior ha activat la fase d'alerta dels plans PROCICAT i INFOCAT, a més del pla ALFA 3, el qual aplica restriccions a 275 municipis, repartits en 20 comarques. Algunes de les localitzacions que entren dins d'aquest pla són Barcelona, Badalona, Terrassa o Sabadell, entre d'altres.

Joan Ignasi Elena ha explicat que seran "restriccions severes" i que "no són senzilles" per combatre aquesta onada de calor, que té la dificultat afegida de ser més llarga del normal i no saber quan finalitzarà.

MESURES CONTRA L'ONADA DE CALOR

Les mesures que ha anunciat el conseller d'Interior són les següents:

- La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Serà imprescindible que les activitats es desplacin a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

- La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es quedin a dormir.

- La suspensió de l'activitat agrícola que comporti l'ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. Tanmateix, hi haurà algunes excepcions: la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll que resten excloses d'aquesta restricció i el conreu de l'arròs.



- La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. També s'inclouen la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

- La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En cas de ser imprescindible el seu ús, serà necessari comunicar-ho prèviament a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat específiques.



- La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals entre les 12 hores i les 19 hores.



- La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que resultin inajornables.