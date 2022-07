El primer participant del projecte 'Espai Test Agrari' presenta els resultats després de tres mesos de treball/ @Consell Comarcal del Baix Llobregat

A Sant Vicenç dels Horts s'ha posat en marxa recentment l' Espai Test Agrari, un projecte pioner amb l'objectiu de fomentar la incorporació de nous i joves pagesos. La finalitat és facilitar la incorporació de pagesos que contribueixin al relleu generacional en aquest sector per poder garantir la continuïtat de les explotacions agràries.

En aquesta primera edició s'ha fet un procés de selecció de nous projectes agraris presentats per persones que no havien estat prèviament titulars d'explotacions agràries. Un agricultor emprenedor s'ha posat a treballar en un camp de titularitat municipal que el consistori li ha cedit, així com també ha rebut assessorament i maquinàries per dur a terme el seu projecte.

Ara fa tres mesos que desenvolupa un projecte innovador basat en l'agricultura ecològica . Els resultats d'aquesta iniciativa han estat una producció d'aliments de temporada, com ara tomàquets, pebrots, albergínies, enciams, etc. Ara com ara, a partir d'aquesta producció es distribueixen cistelles personalitzades, i l'agricultor aviat disposarà d'una parada al Mercat de Pagès.

L'Espai Test Agrari és una actuació conjunta que compta amb la participació de l' Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Unió de Camperols, l'Associació d'Iniciatives Rurals i l'àrea Metropolitana de Barcelona . A més, comparteix la seva experiència amb la xarxa RETA (Xarxa d'Espais Testos Agraris) , per impulsar experiències d'aquest tipus a altres punts de Catalunya i també a comunitats com Extremadura i Navarra.



“Els 'espais test' com el de Sant Vicenç dels Horts, són una eina per promoure l'entrada de persones joves a la pagesia. Des del Consell Comarcal, impulsem aquests projectes que es poden reproduir a altres espais de la comarca, com altres municipis del Parc Agrari, de les Muntanyes del Baix, o del Parc Rural de Montserrat i es pot aprofitar l'experiència de Sant Vicenç dels Horts per transferir-la a altres municipis del Baix Llobregat”, ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Jordi Carbonell.



El projecte 'Espai Test Agrari' s'obre a l'emprenedoria de projectes innovadors agrícoles, oferint un acompanyament integral a tots aquells que optin a participar a la iniciativa . D'aquesta manera, s'ofereix la possibilitat de desenvolupar un projecte en un terreny agrícola durant tres anys, disposar de maquinària i suport per a aquesta activitat i rebre formació individualitzada a l'àmbit agrònom, de gestió empresarial i màrqueting. També s'ofereix acompanyament, mentoria i assessorament tècnic als emprenedors, proporcionats per un pagès local de referència, que s'encarregarà de transmetre el coneixement relatiu a les tècniques de cultiu i el maneig.