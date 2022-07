Platja de Sitges/ @EP

L’Ajuntament de Sitges ha aconseguit desencallar el projecte de reforma del Passeig marítim de Les Botigues, una obra que havia estat molt demandada pel veïnat. Tal i com ha informat el consistori en un comunicat, les converses entre l’Ajuntament i el Ministeri van acordar que els serveis tècnics municipals crearien un nou projecte, ja que l’antic havia quedat obsolet. Així és com les dues administracions s’han compromès a tirar endavant una nova reforma, que es preveu que estigui enllestida al desembre de 2024, i que aborda la part de passeig de via pública i s'enfoca en el manteniment dels espais naturals de la zona, com el sistema dunar de la platja.

En l’actualitat, el projecte es troba en fase d’exposició pública d'aprovació inicial. Si es compleixen els terminis previstos, el Ministeri podria licitar les obres a la tardor i adjudicar-les abans d’acabar l’any. Amb aquest calendari, les obres a Les Botigues començarien al gener de 2023. El Ministeri de Transició Ecològica es farà càrrec dels més de 4 milions d’euros del projecte, que es realitzarà a través de fons europeus. L’Ajuntament, per la seva banda, s’encarregarà d’un tram tocant a l’entrada de Port Ginesta que no pertany al domini públic marítim-terrestre. La previsió municipal també és fer possible la remodelació d’aquest espai al llarg del 2023.

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha explicat que “calia refer l’antic projecte, perquè s’havia de donar molta més importància a la recuperació ambiental de l’entorn, com és el cas del manteniment del sistema de dunes a la platja”. De la mateixa manera, ha afegit: “La voluntat d’aquest equip de govern ha estat insistir en aquesta remodelació, que és una obra llargament reclamada pels veïns i veïnes i fer-la possible gràcies a que l’Ajuntament ha estat el motor d’un nou projecte molt més mediambientalista”.