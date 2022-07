El Festival musical de Sant Pere de Rodes inaugura la 22a edició que commemora el mil·lenari de la consagració de l'Església | Festival Sant Pere

El Festival de Música de Sant Pere de Rodes inaugurarà l'edició d'enguany amb una producció pròpia, que representa un viatge de 1.000 anys de música catalana i europea (els 1.000 anys des de la consagració de Sant Pere ), encarregat a la Coral Cármina baix Daniel Mestre: l'adreça. (16 de juliol a les 20h.)



Aquest viatge musical de 1.000 anys culminarà amb l'estrena absoluta de “Tu es Petrus” , obra coral encarregada pel festival. L'autor d'aquesta nova obra és el compositor català establert a Nova York, Adrià Barbosa, que l'ha basat en textos antics que fan referència al monument.

L'obra “Tu és Petrus” està escrita per a cor i piano consta de tres seccions:

Origen: Tu és Petrus et super hanc petram edificat ecclesiam meam (Tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva església).

Resistència: Et portae inferi non prevalebunt adverus eam (I les portes de l'infern no prevaldran sobre ella)



Glòria: Et tibi dabo claus regni caelorum (I et donaré les claus del regne del cel)



• El concert inaugural commemoratiu se suma així a la sèrie d'activitats que ha organitzat l' Oficina de Patrimoni per commemorar un esdeveniment tan important, amb l'objectiu de descobrir i recollir l'immens patrimoni que ha generat l'admiració de les persones del passat cap a aquest lloc, i oferir-ho a les persones del present i del futur, perquè l'esplendor que Sant Pere de Rodes va iniciar fa mil anys, perduri mil anys més.

Després del concert inaugural commemoratiu, el Festival de Música de Sant Pere de Rodes continuarà amb la programació habitual de concerts de piano i música de cambra els altres dos dissabtes de juliol, així com els dimecres i els dissabtes d'agost. Un any més, l´església de Sant Pere de Rodes serà l´escenari que veurà actuar intèrprets de la nostra terra i estrangers, que oferiran concerts de nivell artístic i seduiran el públic, fent-los gaudir de la comunió inigualable entre música i patrimoni.

Alguns dels concerts destacats del festival seran: un “Absolute Beethoven” a càrrec de la pianista Joanna Trzeciak (23/07), el concert “ Paganini ” a càrrec del violinista Cihat Askin (06/08), un “ Absolute Chopin ” de mans del pianista “ Congyu Wang ” (el 24/08), el famós espectacle “ And the Winner Is... ” per a piano a quatre mans i orquestra amb els pianistes Carlos i Sofia (13/08 i 14/08) o la " Gala d'Òpera ", que tancarà el festival, amb Alisa Katroshi i Antonio Iranzo. (27/08)

El festival està organitzat per Opus Artis i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament del Port de la Selva, el Patronat de Turisme Costa Brava-Gerona, AIE, KNS Classical i el Restaurant del monestir.