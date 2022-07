Un 25% de la inversió es destinarà a preservar el patrimoni @ep

El Pla Estratègic del Park Güell de Barcelona mantindrà la continuïtat en el període 2023-2026 amb una inversió prevista d'almenys 15 milions d'euros i amb l'objectiu d'impulsar diverses actuacions per millorar el retorn social del parc i preservar-ne el patrimoni arquitectònic i natural .

Les actuacions realitzades des de l'inici del Pla Estratègic el 2018 han aconseguit reduir l'alt volum de visitants, de 9 a 4,5 milions, segons el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha informat l' Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.

"Al Park Güell hi ha la meitat de visitants" que abans de la pandèmia, ha dit Badia , i afegeix que s'ha treballat per facilitar l'accés dels veïns a les instal·lacions del parc gràcies a les franges horàries reservades durant les quals no es venen entrades als turistes, a més de fomentar l'accés i l'obtenció d'entrades gratuïtes als empadronats a Barcelona .

També ha destacat que el flux de veïns al Park Güell ha passat de 50 o 100 persones a “60.000 veïns que fan un ús quotidià i constant” i diari del parc i de les activitats veïnals i socials que s'organitzen dins de les instal·lacions.

Pel que fa a la inversió prevista de 15 milions, Badia ha defensat que tindrà l'objectiu de "revertir l'entorn" a través de la urbanització de carrers, noves infraestructures i l'activació de nous espais per millorar els usos veïnals de l'entorn davant de l'arribada massiva de turistes a la ciutat.