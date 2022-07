L' Ajuntament del Prat ha previst una partida de 14.000 euros per a la defensa de l'exalcalde Lluís Tejedor/ @EP

L' Ajuntament del Prat ha previst una partida de 14.000 euros (16.940 amb IVA) per a la defensa de l'exalcalde Lluís Tejedor i diferents càrrecs de la junta de govern local i d'altres antics càrrecs del consistori pratenc.

Aquest import és per a la “defensa jurídica en el procediment de diligències prèvies 412/2021”, que assumirà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El cas és el de la denúncia, per prevaricació, d'un antic membre de la Policia Local del municipi , que ja havia interposat demandes civils però no penals davant dels seus superiors des de fa anys.

Vilapress s'ha posat en contacte amb l' Ajuntament del Prat , però han declinat fer declaracions respecte a aquesta qüestió.

Seguirem informant ...