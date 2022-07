Estafa a municipis catalans

Un grup de ciberdelinqüents han robat 8 milions d'euros a vint-i-cinc entitats públiques catalanes, entre les quals hi ha ajuntaments, hospitals i consells comarcals.

Els estafadors informàtics es van quedar amb més de mig milió d'euros del Servei Català de Trànsit (SCT), 544.320 de l' Ajuntament de Viladecans , 498.620 de l' Hospital de Sant Pau i 481.403 euros del Consell Comarcal del Baix Ebre .

La banda de delinqüents utilitzava un mètode anomenat mailer. Aquesta es feia passar per un proveïdor i enviava un correu a les administracions informant que havia canviat de compte, per tal d'abonar la prestació d'un suposat servei. L'organització obtenia els proveïdors al portal de transparència. Aleshores imitava el seu logotip i creava un compte de correu electrònic molt similar a l'original per reclamar el pagament de les factures. Un cop abonat l'import, aquest era transferit a altres comptes per dificultar-ne el rastre.

La primera veu d'alerta va venir del centre mèdic Delfos, que va denunciar el juliol del 2020 que havien suplantat la seva identitat per cobrar factures en nom seu. A partir d'aquí els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació, descobrint que s'havien fet pagaments per valor de 625.536 euros en dos mesos. Posteriorment els delinqüents havien transferit part d'aquest import a comptes de Budapest. La policia i les entitats bancàries van bloquejar els comptes, però només van poder immobilitzar la meitat dels diners perquè la resta ja havia estat transferida.

Un dels casos més destacats és el de l'Ajuntament de Viladecans, que va abonar al compte dels estafadors 544.000 euros creient que ho feia a l'empresa que prestava els serveis d'atenció domiciliària. En una altra estafa, la víctima va ser el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que va rebre uns correus d'uns proveïdors de neteja i que va acabar amb pagaments de més de 600.000 euros. Aquest import va ser transferit a comptes de Romania.

D'altra banda, també ha estat objecte de denúncia el cas de l'empresa Agrovial, que va reclamar 56.000 euros a Aigües de Reus . Entre totes les entitats estafes, destaquen també les dels ajuntaments de Molins de Rei, el Prat, Cervera i Vila-seca, els consells comarcals del Baix Penedès, l'Alt Empordà i el Pallars Jussà i el Macba.



El cas ara està remès al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència, en una macrocausa que investiga una organització internacional dedicada a estafar entitats públiques per tot l'Estat. De fet, la policia espanyola va detenir el 2019 a Fuenlabrada un membre d'aquest grup, que portava 22 targetes bancàries a nom de cinc persones i algunes tenien la mateixa fotografia.