L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Foto: Google Maps

El Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) número 14 de Barcelona ha resolt el recurs presentat contra la decisió de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de delegar el servei municipal d’aigua en favor del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC). És el segon recurs contrari a la concessió del servei a aquest consorci després de la del passat dia 13 a Sant Llorenç d'Hortons.

La sentència considera provada que la delegació del servei en favor del CONGIAC per tal que aquest li atribueixi la gestió del servei d’abastament a GIACSA és "un intent de donar una aparença formal que estem davant d’un sistema diferent del que va anul·lar la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en dues sentències (sentència número 3661/2020, dictada el 21 de setembre de 2020, i la sentència número 1774/202, dictada el 21 d’abril de 2021). El JCA considera, doncs, que "són plenament aplicables al cas els motius de nul·litat determinats en aquestes sentències".

A partir de les sentències, el CONGIAC va intentar esmenar els seus estatuts introduint la delegació de competències per part dels ajuntaments en favor del Consorci. Aquesta delegació està condicionada a l’elaboració d’una memòria justificativa per part del CONGIAC que ha de determinar que la millor forma de gestió és a través de la seva societat mercantil Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, S.A. (GIACSA), que es qualifica de mitjà propi del CONGIAC.

El recurs d’AGBAR es fonamenta en les dues sentències del TSJC abans esmentades, que ja havien considerat que el consorci CONGIAC no constitueix una forma vàlida de gestió associativa del servei d’aigua, ja que no existeix un interès comú de cooperació entre els diferents municipis consorciats. A més, el TSJC havia assenyalat que no es produeix una delegació del servei que sigui efectiva perquè no es produeix en els termes exigits pel Tribunal Europeu de Justícia, ja que es condiciona a què la gestió del servei sigui efectuada per GIACSA i perquè, a més, la legislació determina que tota delegació de competències ha d’estar prevista en una norma amb rang de llei i, en aquest cas, no ho està.



La resolució del TSJC va concloure que GIACSA no compleix amb els requeriments per ser considerada un mitjà propi del consorci, fet justificat en la sentència del TSJC de 21 de setembre de 2020, relativa a l’aprovació per part de l’Ajuntament de Collbató de la forma de gestió directa del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi, la seva adhesió al CONGIAC i l’encàrrec de la gestió del servei a GIACSA.

Aquesta sentència assenyalava quatre motius pels quals la societat instrumental del consorci no és mitjà propi dels ajuntaments consorciats: en primer lloc, perquè els ajuntaments no participen en el seu accionariat ni tampoc tenen un control anàleg sobre GIACSA com el que exerceixen sobre els seus propis serveis interns. En segon lloc, perquè la percepció d’un benefici industrial per part de GIACSA és incompatible amb la seva condició de mitjà propi. En tercer lloc, perquè GIACSA no presta els seus serveis a tots els membres del CONGIAC, sinó només a alguns. I, finalment, perquè GIACSA no disposa de mitjans per prestar el servei.

Sant Vicenç de Montalt coneixia les febleses jurídiques d’aquest model de gestió i malgrat tot va decidir portar a terme la delegació del servei al CONGIAC i apunta que malgrat aquests esforços, la realitat és que el CONGIAC continua no sent una forma de gestió associada legal i vàlida, i així ho reconeix aquesta nova sentència judicial, en aquest cas del JCA número 14 de Barcelona, que declara nul·la la gestió del servei municipal a Sant Vicenç de Montalt per part de GIACSA.