L’any passat es van produir més d'un milió i mig de tones de residus a la metròpolis de Barcelona. D'aquestes se’n van recollir selectivament un 38,1 %, cosa que suposa un total de 573.648 tones, segons ha explicat l'AMB.

L'organisme diu que el 2021 va ser un any "particular", ja que després del canvi que va suposar l’aparició de la pandèmia de la Covid-19, les dinàmiques del confinament i la reducció de la mobilitat encara no es van estabilitzar, i no està clar quins canvis hi pot haver en els hàbits futurs.

Sigui com sigui, s'ha detectat un repunt en la generació de residus, després de la disminució deguda a l’aturada d’activitat en el sector de serveis, especialment el turisme, i la irrupció de la feina i l’estudi a distància. Això es va notar especialment a la ciutat de Barcelona, pel seu pes i dinamisme econòmic, quedant demostrada l’estreta relació entre el desenvolupament econòmic del consum i la generació de residus.

Les dades de la fracció de resta. Foto: AMB

Les xifres de recollida selectiva. Foto: AMB

PER SOTA DELS ESTÀNDARDS EUROPEUS

L'AMB també explica que dels 36 municipis metropolitans, només superen el 50 % de recollida selectiva que la UE exigia per al 2020 vuit municipis: Begues, Castellbisbal, Pallejà, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Tiana. Entre aquestes poblacions, el Papiol, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Tiana són les que han optat per nous models que individualitzen la recollida, com el porta a porta o els contenidors intel·ligents, atès que el sistema de contenidors oberts al carrer ha arribat al límit de les seves possibilitats.