Delimitació de la nova platja de gossos de Gavà/ @Ajuntament de Gavà

A partir d'avui la platja de Gavà comptarà amb un espai per a l'accés dels ciutadans i ciutadanes amb gossos. L'àrea, d'uns 1.000 metres quadrats d'extensió i amb una inversió de més de 50.000 euros, és la primera platja habilitada de la zona Delta i l'única de les platges metropolitanes, excepte la platja de Llevant a Barcelona.

"L'espai dotarà les nostres platges d'un servei que teníem moltes ganes d'oferir; una zona d'estada i esbarjo per a persones propietàries de gossos, donant així resposta a una àmplia demanda i en consonància amb la declaració de Gavà com a ciutat pet friendly", va explicar Gemma Badia, l'alcaldessa de Gavà. La platja per a gossos està situada a la platja de Les Marines, a l'alçada del carrer de Tamarit, i estarà oberta cada dia de la setmana fins a l'11 de setembre, de 10 a 20 hores.

En la visita a la platja el passat 19 de juliol, Badia va estar acompanyada de Jordi Bordanove, coordinador del Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'àrea Metropolitana de Barcelona, amb la qual l'Ajuntament ha coordinat la posada en marxa de la platja per a gossos.

Amb una longitud de prop de 50 metres i una amplada de 22 metres, l'espai té una capacitat per a 100 persones i 75 gossos. Tal com assenyala el consistori, es tracta d'un entorn que garanteix la convivència, la seguretat i la higiene entre persones usuàries i els seus animals, delimitat, controlat i amb els serveis necessaris. “Hi haurà control d'accés, d'aforament i comprovarem que els gossos estan censats, un requisit indispensable. Esperem que es gaudeixi molt, que s'aprofiti i, sobretot, que l'any que ve puguem fer més i millor”, va afegir l'alcaldessa.

Tota la zona queda delimitada amb tanques metàl·liques desmuntables per afavorir el pas dels vehicles de neteja. Així mateix, s'ha dotat d'una escomesa d'aigua per donar serveis a la dutxa i a la font per a l'ús exclusiu dels gossos. Per garantir la qualitat de l'espai, també es faran analítiques específiques i periòdiques de la sorra i de l'aigua de bany.

L'espai deixa un pas lliure d'uns quatre metres pel costat de les dunes per facilitar el pas de vehicles d'emergència, i deixa també un pas lliure de sis metres pel costat de l'aigua per als usuaris de tota la platja i el personal de manteniment. A més, està equipat amb un mòdul prefabricat que farà de punt d'informació i accés a la platja, i estarà controlat per agents informadors.

Es pot accedir a la platja a través del carrer de Tamarit.