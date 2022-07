L'exsecretari de l'Ajuntament de Viladecans entrat als Jutjats/@Vilapress

Va ser el 4 de maig del 2016 quan la Guàrdia Civil i la policia judicial registraven l'Ajuntament de Viladecans pel cas INIPRO que té el seu origen en una denúncia presentada per la CUP amb el llavors alcalde, Jose Félix Ballesteros , suspès de militància des del maig de 2020 pel PSC. Gairebé cinc anys després el jutjat de Tarragona ha incoat noves diligències després de les quals tindran lloc les declaracions dels imputats a la seva peça de Viladecans.

També van realitzar registres a entitats mercantils, a despatxos professionals ia domicilis particulars. Des d'aleshores la UDEF no ha deixat d'investigar els imputats i els seus col·laboradors necessaris, que de l'inicial ensurt s'han recuperat gràcies als seus càrrecs “ad hoc” creats dins de l'organigrama del consistori viladecanc i comptant amb el total suport públic de les diferents executives del PSC de Viladecans.

El 17 de novembre les actuacions es trobaven sota secret de sumari, tutelades de nou pel Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona, atès que el setembre d'aquest 2020 el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 8 de Gavà el titular del qual és el jutge Rubén Vallejo González a qui va ser derivada la peça de Viladecans va valorar que havia de ser la seva companya de Tarragona qui assumís la responsabilitat del judici i les diligències necessàries.

Després de rebre aquesta resposta era la jutgessa, Chantal Prieto hereva del cas que va instruir Joaquin Elias fins a la seva finalització qui ha decidit obrir noves diligències i ha demanat nous informes sobre Viladecans, però també es va resoldre en seu judicial que la competència requeia al Jutjat número 8 de Gavà. Per això, no es procedirà a obrir el judici d'aquesta peça fins a revisar la documentació i tornar a prendre declaració als imputats i testimonis.

Segons ha pogut saber Vilapress el jutge instructora després de prendre declaració a imputats i testimonis ha decidit mantenir com a investigades 12 persones. Totes han sol·licitat l'arxiu de la causa i el jutge ha traslladat recentment a Fiscalia i, si ho considera, proposi diligències a practicar.

L'HEMEROTECA DEL CAS INIPRO

Cal recordar que el maig del 2016 la Guàrdia Civil i la Policia Judicial va entrar a l'Ajuntament de Viladecans, a més del de Tarragona, Palau-Solità i Plegamans en el marc de l''Operació ANFITEATRO', peça del Cas Inipro.

Segons va informar al seu dia, la Guàrdia Civil, llavors s'investigava delictes tan greus contra l'administració pública en el marc d'una operació que es va iniciar a finals de 2015. Les entrades i registres es van realitzar a l'Ajuntament de Tarragona per accedir al servidor i obtenir dades d'un dels detinguts, als Ajuntaments de Viladecans i Palau-Solità i Plegamans, a dos mercantils a Barcelona i Viladecans, en un despatx professional a Viladecans i un altre a Reus, i als domicilis dels quatre detinguts a l'operació .

En concret, els detinguts van ser l'empresari, RC, aleshores director de l'empresa INIPRO, i que va morir sis mesos després del registre de la UDEF a l'octubre del 2016. Enrique Miró, consultor i un càrrec públic -el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladecans, Joaquín Guerrero- que va dimitir de tots els seus càrrecs públics i polítics, uns dies després del registre el 7 de maig de 2016. Tot i que ha seguit tots aquests anys participant en els actes públics de la seva agrupació, el PSC de Viladecans, des del seu imputació i malgrat aquesta segueix treballant al consistori amb un sou de categoria directiva creat “ad hoc” per a ell.

La Guàrdia Civil va requerir a l'Ajuntament de Viladecans cinc expedients administratius menors, quatre corresponents a contractacions amb l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro) i un corresponent a una provisió de borsa de treball. Quatre dels expedients són de procediments de contractació guanyats per Inipro els anys 2008, 2009 i 2011, i el cinquè és un expedient corresponent a un procés de provisió de borsa de treball . Durant el registre, hi va ser present el llavors primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'Economia, Joaquín Guerrero , que fins i tot va arribar a ser detingut, va dormir al calabós i va posar la llibertat amb càrrecs uns dies després.

El consistori de Viladecans públicament es va posar a col·laborar amb el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona en la investigació sobre els contractes a l'empresa Inipro, amb una quantitat més baixa de 30.000 euros. I a més va crear una comissió informativa juntament amb els grups de l'oposició que va dinamitar ERC que va treure a la llum les seves conclusions com a Grup Municipal sense esperar a la reunió final del grup de treball el març del 2017 malgrat declarar davant l'opinió pública que ells havien denunciat el cas davant l'Oficina Antifrau de Catalunya però sense cap èxit . Després del fum d'aquesta posada en escena republicana que va dinamitar el treball col·lectiu polític en un clar gest d'oportunisme polític en arribar el ple de conclusions l'únic grup municipal que va demanar la dimissió directa de l'alcalde de Viladecans per la seva responsabilitat política va ser Viladecans Sí Se Podeu . En una pràctica política estesa de molt de soroll i poques nous.

La major part d'aquests contractes que va demanar la UDEF van ser signats sota el mandat de l'exTenent d'Alcalde, María Salmerón , retirada de la primera línia política i que actualment treballa al sector privat de Viladecans, però la seva parella, amb les piles molt carregades, continua coontribuint amb el seu treball a les vistoses praxis urbanístiques de Viladecans. L'Ajuntament afirmava llavors a la nota de premsa remesa als mitjans “la seva confiança que la informació facilitada a la Guàrdia Civil satisfaci els requeriments judicials i sigui d'utilitat per aclarir els fets investigats”. Cosa que no va passar a la Comissió Informativa del Cas Inipro, on en les seves conclusions finals, tots els grups polítics de l'oposició, a excepció dels que conformaven l'equip de Govern PSC i ICV-EUiA i els regidors no adscrits, van protestar públicament sobre les dificultats d'accés a la informació, malgrat l'insistent treball realitzat per la presidenta, la líder de C's, Carolina Torres.

EL PSC VA SUPENDIR DE MILITÀNCIA A L'EX ALCALDE DE TARRAGONA

Després d'estar a les portes del judici els regidors del PSC de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i Begoña Floria, van ser suspesos de militància del PSC després d'acceptar el partit la seva baixa voluntària que van presentar una vegada l'Audiència de Tarragona va confirmar que s'hauran d'asseure al banqueta dels acusats pel cas INIPRO. Aquesta mesura només afecta la seva situació orgànica en la formació però tots dos continuaran com a regidors del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, fins que hi hagi sentència. Segons marquen els estatuts del PSC, un cop hagués començat el judici automàticament haurien quedat suspesos de militància.

Una cosa que probablement acabi passant a l'imputat socialista viladecanenc, Joaquín Guerrero, que acudeix cada any a participar de les activitats de la seva agrupació local. Ho farà també aquest 2022? Hi haurà imputats sorpresa en l'obertura de judici? ¿Desejarà també Joaquín Guerrero arribar aviat a judici després de conèixer que seran els Jutjats de Gavà els que iniciïn l'obertura de peça en inhibir-se el de Taragona? Dirà la veritat en la seva declaració davant de la Jutgessa? Quins imputats sorpresa ens ofereixen les diferents peces?



Seguirem informant...