L'interior d'un centre de transformació d'Endesa/ @Endesa

Endesa ha finalitzat els treballs de reforma de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de l’Escala, amb l’objectiu de reforçar el subministrament elèctric del municipi. Els treballs han suposat una inversió de gairebé 73.000 euros de la mà de la companyia.

Per una banda, tal i com ha informat la companyia, la reforma ha consistit en estendre un nou tram de cable de mitjana tensió a 25 kV que discorre pel carrer Velázquez i l’Avinguda de Girona, per tal d’enllaçar 2 centres de transformació que fins ara estaven aïllats. D'aquesta manera, s'ha creat el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica, que possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs de manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament.

D'altra banda, s’han renovat tecnològicament els dos centres de transformació enllaçats, incorporant una nova tecnologia que redueix la necessitat de manteniment i que representa un espai més segur per al personal tècnic alhora d'accedir a la instal·lació. I per a l'últim trimestre, Endesa preveu el tancament d'una segona anella elèctrica, que discorrerà pel passeig de Lluís Albert i el carrer de la Casa Gran, amb una inversió de 30.000 euros.

Amb aquest tipus d’intervencions, la companyia treballa amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia. Aquest, de fet, és un aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i combatre el canvi climàtic, d'acord amb els objectius de la Unió Europea.