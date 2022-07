La recollida selectiva ha millorat durant el 2021 a Catalunya / Govern

Catalunya segueix endavant en el seu objectiu de millorar la recollida selectiva de residus en els municipis. En les dades recollides del passat 2021, un 46,6% dels residus municipals del total general - prop de 1.878.000 tones - es van recollir de manera selectiva. Aquestes dades, posades en perspectiva, signifiquen un increment d'un 3,1% i 52.700 tones més que el 2020, tal com ha explicat el director de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Isaac Peraire i Soler.

Quant a la xifra de generació de residus, l'any 2021 es van generar aproximadament uns 4 Mt de residus municipals, el que representa un augment d'un 1,3% respecte l'any anterior, i la generació per càpita s'ha situat en 519 kg/hab/any.

Si ens fixem en les dades per fraccions, en les 4 principals - orgànica, vidre, paper i cartró, i envasos - s'han augmentat els residus generats respecte al 2020. La fracció que més ha augmentat ha estat la matèria orgànica (4,6%) seguida del vidre (3,2%), mentre que el els envasos i el paper/cartró han augmentat menys, un 1% i un 0,5%, respectivament.

El problema, no obstant, és que segueix havent-hi més de la meitat (53,4%, és a dir, unes 2.149.000 tones) dels residus que acaben a la fracció restant, per la qual cosa, implica que no s'han reciclat correctament en molts casos. Quan la brossa acaba a la fracció restant, es necessita tractar abans de destinar-la al tractament final (dipòsit o incineració amb valorització energètica). Durant el 2021, es va tractar prèviament el 66,7% de la fracció restant generada.

Tanmateix, la dada més positiva és la baixada continuada de la destinació a dipòsit controlat. Aquest dipòsit és l'espai on els rebuigs dels residus es dipositen perquè no contaminin el seu entorn. Durant el 2021, es van destinar el 33,6% dels residus municipals. Aquesta xifra encara queda lluny de l'objectiu per 2035, que d'acord amb les directives europees, només podrà dur-se un màxim d'un 10% dels residus municipals generats.

RECOLLIDA SELECTIVA PER COMARQUES

Les 10 comarques que més residus es van recollir de forma selectiva van ser:

- Conca de Barberà (80,43%)

- Berguedà (68,70%)

- Osona (68,59%)

- Moianès (64,78%)

- Terra alta (62,87%)

- Pallars Sobirà (62,45%)

- Segarra (59,62%)

- Gironès (53,18%)

- Bages (53,07%)

- Alt Urgell (52,09%)

No és casualitat que les comarques capdavanteres d'aquesta llista tinguin municipis amb serveis individualitzats de recollida selectiva, com el porta a porta, per exemple. Aquest tipus de recollida selectiva acostuma a proporcionar índexs de recuperació més elevats que la resta de municipis, vora els 60-90%.

És important destacar també que la Conca de Barberà és una de les comarques que més ha millorat en aquesta línia, ja que ha disminuït la generació i ha incrementat la recollida selectiva fins a aconseguir un 80,43%, ajudat també per la implementació de la recollida porta a porta i els contenidors tancats en els seus 22 municipis.

Tot el contrari és la Cerdanya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que només arriben al 28% i al 38%, respectivament.

AJUDAR AL PLANETA

Llençar les escombraries de forma selectiva és una forma d'ajudar a l'emergència climàtica en la qual està submergida el planeta, ja que permeten alliberar menys CO2 en el medi ambient. Si es generen menys residus, es necessita transportar i tractar menys residus. A més, si separem els materials correctament, es poden destinar a valorització i a utilitzar-se de nou com a matèria primera secundària, de forma que es disminuiria l'extracció i la importació de matèries verges.

Tal com explicàvem abans, també és important que disminueixin els residus que acaben dipositats als dipòsits controlats i a les incineradores, ja que les emissions que generes aquests tractaments acaben danyant el medi ambient.

El fet que s'hagi recollit de forma selectiva un percentatge major de la brossa és una bona notícia, però el problema és que la generació de residus després de la pandèmia no ha disminuït. No hi ha millor manera de reciclar que generar menys residus, per la qual cosa és important enfocar-se en aquest problema.

OBJECTIUS EUROPEUS DE RECICLATGE

La Unió Europea ha proposat un pla ambiciós a curt i mitjà termini per tal de millorar el reciclatge en tots els estats membres. Al 2021, Catalunya no va aconseguir reduir la generació, però sí que va millorar en la recollida selectiva fins al 46,6%, i es calcula que s’aconsegueix valoritzar el 40% d’aquests residus generats.

El 2020, els estats membres havien d'arribar al objectiu de reciclatge del 50%, l'any 2025 augmentava fins al 55%, el 2030 fins al 60% i el 2035 es pretén arribar a l'objectiu de 65%. A més, en el 2035 no es podrà abocar més d'un 10% dels residus municipals.