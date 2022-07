El conseller dEconomia i Hisenda, Jaume Giró, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera / Europa Press

La Generalitat rehabilitarà 44 edificis públics de les vuit vegueries catalanes fins al 2026 per fer-los més sostenibles, digitals i resilients amb una inversió de 101,6 milions d'euros.

Així ho han anunciat aquest dilluns en roda de premsa el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, segons un comunicat de la Generalitat.

MÉS INFORMACIÓ Catalunya pressionarà el Govern perquè demani més vacunes de verola del mico a Europa

La major part de la inversió procedirà dels fons europeus, amb 78,7 milions d'euros, en el marc del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (Pirep) dins dels fons Next Generation, mentres que la resta anirà a càrrec de la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb 22,9 milions.

Com que les actuacions previstes sumaran un total de 101,6 milions d'euros i el Pirep no inclou el pagament dels impostos, i en alguns casos només finançarà un 85% del cost de l'actuació, els 22,9 milions que manca per completar la finançament dels treballs aniran a càrrec de la Conselleria.

Per a Giró, es tracta d'una inversió històrica pel nombre d‟immobles com pel volum d'inversió i el període d'execució.

La consellera ha destacat que les obres que es duran a terme al Casal Cívic i Comunitari de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) suposaran un avenç necessari que permetrà un ús millor de l'equipament i un millor gaudi per als veïns del barri de la Mina i de la ciutat.

Les actuacions de rehabilitació es faran en edificis de titularitat i ús públics, és a dir, administratiu, docent, assistencial, esportiu, sanitari, cultural o de qualsevol tipus de servei públic, la construcció del qual sigui anterior al 2009.