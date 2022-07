Edifici de la Generalitat de Catalunya/ @Generalitat de Catalunya

La Generalitat rehabilitarà un total de quaranta-quatre edificis públics, situats a les vuit vegueries catalanes, per fer-los més sostenibles, més digitals i més resilients. Ho farà en el marc del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), dins els fons Next Generation EU, tal i com ha informat la Generalitat en un comunicat.

El PIREP preveu una inversió total de 480 M. D'aquests, 78.705.600 euros es destinaran al projecte de la Generalitat per a reformar una quarentena d'edificis dels departaments de Salut, Cultura, Drets Socials, Educació, Recerca i Universitats, Justícia, Interior, i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les actuacions previstes, però, sumaran un total de 101.574.842,90 euros. Com el PIREP no inclou el pagament dels impostos i, en alguns casos, només finançarà un 85% del cost de l'obra, els 22.869.242,90 euros que falten per completar el finançament dels treballs aniran a càrrec del Departament d’Economia i Hisenda.

Així ho han anunciat els consellers d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, i de Drets Socials, Violant Cervera, en una roda de premsa que ha tingut lloc aquest 25 de juliol al Casal Cívic i Comunitari Sant Adrià de Besòs – La Mina, un dels immobles on s’hi faran obres de millora. El conseller d’Economia i Hisenda ha qualificat d’”històrica” aquesta inversió, tant pel que fa al nombre d’immobles com pel volum d’inversió i el breu període d’execució. Giró també ha destacat que el PIREP és un programa que busca “l’equilibri territorial” ja que “els 44 immobles es troben localitzats a 31 municipis de 18 comarques”.

CASAL CÍVIC I COMUNITARI DE LA MINA

El màxim responsable de les finances públiques del Govern català també ha afegit que el PIREP és un exemple de com es poden aprofitar els recursos provinents dels fons Next Generation EU, per a “destinar-los a projectes que millorin el benestar dels ciutadans i apostin pel progrés del país i el de barris com el de La Mina”.

Per la seva banda, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha destacat que les obres que es duran a terme al Casal Cívic “suposaran un avenç necessari que permetrà un millor ús de l’equipament i un millor gaudi pels veïns i veïnes del barri de la Mina i de la ciutat”. El conjunt de les actuacions, que inclouen la redistribució d’espais, millores en façanes, coberta, fusteries, aerotèrmia, instal·lació de plaques fotovoltaiques i substitució de l’enllumenat actual per LED, suposarà una inversió de 3.502.226 euros.

La titular del departament de Drets Socials ha recordat també que aquestes millores se sumen a la recent posada en marxa del servei de l’Oficina Tècnica del Projecte d’Expropiació de taxació conjunta de l’Edifici Venus de La Mina. Un projecte que neix amb l’objectiu de donar suport i servei tècnic a les famílies afectades per l’enderroc del bloc i que han de ser reallotjades.

REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC I GESTIÓ DE RESIDUS, CONDICIONS NECESSÀRIES

D’acord amb el PIREP, les actuacions de rehabilitació, que es duran a terme entre els anys 2022 i 2026, s’han de fer en edificis de titularitat i ús públics, la construcció dels quals sigui anterior a l’any 2009. D’altra banda, les intervencions hauran d’assolir una reducció de, com a mínim, un 30% del consum d’energia primària no renovable i hauran d’incorporar un Pla de gestió de residus d’almenys un 70% de reutilització i reciclatge.

El PIREP també classifica les actuacions en cinc grups i preveu el finançament del 100% de les actuacions del grup A, la prioritat de les quals és la millora de l'eficiència energètica.