La DGT va impulsar la reducció del límit de velocitat a 30 km/h als carrers d'un sol carril per sentit/ @EP

Davant la possible crisi energètica pel tall de subministrament de gas des de Rússia , l'Estat contempla diferents mesures a curt i mitjà termini per pal·liar aquest cop. Segons informacions de Confidencial Digital , entre aquestes mesures es trobaria la reducció l'enllumenat en horari de matinada i la rebaixa de la velocitat a les vies urbanes , així com el foment de comunitats energètiques locals.

El passat 20 de juliol la Comissió Europea va presentar un pla de contingència de cara a l'hivern, al document Estalviar gas per a un hivern segur , on Brussel·les demanava als Estats membres que reduïssin la demanda de gas un 15% entre l'1 d'agost del 2022 i el 31 de març del 2023 . Davant del comunicat, la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha afirmat que Espanya "no ha viscut per sobre de les seves possibilitats des del punt de vista energètic", assegurant que aquesta mesura perjudicaria Espanya, França i Portugal.

Així, Espanya rebutjava la proposta de Brussel·les de limitar el consum de gas si empitjorava la crisi energètica. En el seu propi pla de mesures, aprovat a l'Administració General de l'Estat el mes de maig passat, es plantejaven mesures respecte a la reducció del consum de gas al sector elèctric . Ara, l'Executiu continua ultimant amb autonomies i entitats locals les properes mesures.

Segons ha assegurat Confidencial Digital per fonts de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (Femp), una de les mesures clau podria ser la d'indicar a les poblacions que redueixin la velocitat màxima a la ciutat a 30 km/ha les vies d'alta ocupació, ia 20 i 10 km/ha les de baixa ocupació , com les residencials, per tal de disminuir la dependència del petroli rus.

De fet, les dades indiquen que la implementació d'aquesta mesura podria ser també positiva en el reforçament de la seguretat a la carretera. El límit de 30 quilòmetres per hora en vies urbanes d'un únic sentit va reduir un 14% el nombre de morts del maig al desembre de l'any passat, fet que suposa 38 morts menys davant del mateix període del 2019.

A més, les dades del 2021 respecte a les del 2019 mostren que els morts a ciutat han disminuït un 25% i els atropellaments han caigut un 32%, mentre que en el cas dels més grans de 65 anys la disminució és del 40%.

Així mateix, l'Estat podria donar suport a disminuir el límit de velocitat de 120 a 110km/ha les autopistes , d'acord amb les mesures impulsades per la DGT , que ja van impulsar la reducció del límit de velocitat a 30 km/h en carrers d'un sol carril per sentit. D'aquesta manera, el Govern avançaria un pas més en la desvinculació davant del combustible procedent de Rússia.