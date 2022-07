Ara Malikian serà el primer artista en trepitjar l'escenari del FIMC/ @Grup Clipper's

El Festival Internacional de Música de Cambrils inaugurarà la seva 47ª edició aquest 29 de juliol amb el concert del prodigiós violinista Ara Malikian, que ja ha exhaurit totes les seves entrades.

Amb un aforament total de més 20.000 espectadors, i sota la nova direcció del Grup Clipper’s, el festival començarà amb un 64% de les entrades venudes, segons ha informat el grup. Aquest any, el festival comptarà amb una programació sorprenent i eclèctica, que reunirà fins el 7 d’agost artistes nacionals i internacionals de referència, com God Save the Queen, Rels B, Sergio Dalma, Taburete, Loquillo, Raphael, Mag Lari, Els Pets i Nathy Peluso.

Aquesta edició del FIMC torna amb un concepte totalment renovat. A banda dels concerts principals, el festival oferirà un espai Village, on abans i després dels concerts (a partir de les 19.30h i fins les 02.00h) el públic podrà gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica de la mà de Cal Blay Food Lovers.

El Village també comptarà amb diverses actuacions en directe per donar a conèixer a artistes emergents de la zona. Amb només un dia per a l'inauguració del festival, el president del Grup Clipper’s, Juli Guiu, ha destacat que “estem molt satisfets de la gran acollida que estem tenint per part del públic de Cambrils. Aquest any hem volgut oferir una programació per a tots els públics i on tothom es senti representat. Tenim a 10 artistes referents en cadascun dels seus estils musicals, que estic segur que faran viure al públic unes nits d’estiu úniques”.