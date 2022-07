Catalunyapress hola

La segona edició del Cerdanya Music Festival tindrà lloc entre els dies 10 i 20 d'agost de 2022 a Lívia. En total, hi haurà 10 concerts protagonitzats per artistes reconeguts. A més, i com a novetat aquest any, el festival afegeix una festa temàtica especial, la Flower Cerdanya Power, que es farà el 14 d'agost amb música en viu dels anys 70 i 80.

L'esdeveniment tindrà lloc en un majestuós prat de Llívia, preparat per a acollir una variada programació enmig de la natura, i fent de la ubicació tot un espectacle. Els concerts començaran a les 21h, coincidint amb la posta de sol, el que tornarà a fer d’aquest festival una cita imprescindible de l'estiu a la Cerdanya.

Els artistes que acudiran aquest any a l'esdeveniment són Fangoria (10 d'agost), Sara Baras (11 d'agost), God Save The Queen (12 d'agost), Stay Homas (13 d'agost), Guitarricadelafuente (15 d'agost), Kool & The Gang (16 d'agost), Joan Dausà (17 d'agost), Raphael (18 d'agost), Niña Pastori (19 d'agost) i Loquillo (20 d'agost).

Com ha informat l'organització, a més de l'espectacle principal, el públic podrà accedir al recinte Village a partir de les 18.30 h. Aquest espai oferirà diversos concerts d'artistes emergents i locals, a més d'una variada oferta gastronòmica on els assistents podran fer un tast d'àpats elaborats amb producte de proximitat.

El Cerdanya Music Festival va celebrar la seva primera edició al 2021 a Alp. Aquest any, però, canvia d'ubicació, tot i que tornarà a apostar per la qualitat musical i el talent emergent. A més, com a gran novetat, i pensant en el benestar de tot el públic, l'Auditori del Cerdanya Music Festival tindrà calefacció.