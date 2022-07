Tiana tindrà a partir d'octubre més personal mèdic al centre de salut. | @ep

Tiana tindrà a partir d'octubre més personal mèdic al centre de salut. Badalona Serveis Assistencials (BSA) dotarà el consultori de més hores de medicina, infermeria i personal administratiu el consultori local.

La previsió és que el nou personal s'hi incorpori a l'octubre. Les noves incorporacions formen part del Pla de Enfortiment i de Transformació d'Atenció Primària i Comunitària.

Tal com explica Tot Badalona , a més, s'han incorporat dues persones més que comparteixen servei amb Montgat: una nutricionista i un psicòleg referent en benestar emocional i salut comunitària. Amb vista al 2023 BSA , estudia la implantació d'un especialista fisioterapeuta per a processos crònics. Aquesta figura té com a objectiu millorar les llistes despera pel servei de rehabilitació.

En poc més de quinze anys, el percentatge de primeres residències ha augmentat des del 62,6% el 1981, fins al 92,9% al començament de l'any 2000 sobre el total de residències del municipi, tendència que continua l'alça segons l' IDESCAT .