Movistar també ha realitzat 15 noves intal·lacions a municipis del litoral català de grans aglomeracions turístiques/ @Telefónica

Cada any l’increment de dades mòvils més gran es registra durant l'estiu i a zones turístiques on augmenta la població, especialment a la costa. Per fer front a aquesta demanda, Movistar ha reforçat la xarxa mòbil a 300 localitzacions: 74 se situen a Barcelona, 112 a Girona i 96 a Tarragona.

Aquestes actuacions han inclòs també el desplegament de 15 noves instal·lacions per a donar servei a zones turístiques de gran aglomeració, com a Canet de Mar i Vilassar de Dalt, Calonge, Figueres, Reus, Torredembarra i El Vendrell, entre d'altres. Aquestes accions han permès ampliar la capacitat de les seves centrals i millorar la cobertura de la xarxa mòbil de les localitats.

Movistar porta treballant des de finals de 2021 per a reforçar la capacitat de les estacions de telefonia a Catalunya i proporcionar una cobertura màxima de cara als mesos d'estiu. Així mateix, s'ha aplicat una parametrització especial en els espais amb majors acumulacions de turistes, per tal d'ampliar la capacitat del trànsit de trucades i dades.

César Sánchez, gerent d'Administracions Públiques de Telefónica a Catalunya, afirma: “Les operadores reforcem cada estiu les xarxes mòbils perquè puguin fer front amb normalitat als increments de trànsit demandats per un gran nombre de persones que utilitzen el servei en els seus llocs de vacances”.

La companyia actualitza de manera contínua els seus plans de treball en el territori per a millorar les connexions d'alta velocitat des dels dispositius mòbils, pel fet que pràcticament el 100% dels usuaris d'Internet es connecten de manera habitual des del telèfon.