L'Ajuntament de Sitges ha presentat la programació i els protagonistes de la Festa Major de Sitges, que començarà el 19 d'agost. La Festa Major recupera la normalitat, enguany, amb una oferta d'activitats molt completa i en una edició marcada pel centenari del Drac de Sitges, els 125 anys dels Gegants de la Vila, el centenari del Patufet i el 40è aniversari del Ball de Cintes.

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha convidat a celebrar la Festa Major “sense restriccions, mostrant el respecte i civisme que Sitges aboca a les tradicions locals. Retrobem-nos. Que la Festa Major recuperi la seva popularitat, la congregació dels orígens en el temps actual i l’espai que li és propi: les places i els carrers. En definitiva, Sitges. Estic segura que serà una Festa Major inoblidable”. Així ho va explicat en un acte que va tenir lloc el passat 2 d'agost als Jardins de la Societat Recreativa El Retiro.

En l’acte de presentació s’ha desvetllat també la imatge oficial de la festa. En aquesta ocasió, el cartell de Sant Bartomeu és obra de Modesto Caballero i té com a protagonista el Drac. La Comissió ha decidit que, aquest any, Santa Tecla tingués també una imatge pròpia. Laia Domínguez ha creat el cartell, com a guanyadora del concurs infantil per fer el cartell de Santa Tecla, que ha comptat amb la participació de més d’un centenar de propostes de l’alumnat de sisè de primària de les escoles de Sitges.

Els actes de la Festa Major engegaran amb el Pregó de Jordi Martí. Com a novetat i amb motiu dels aniversaris, el 18 d’agost, els Gegants Vells de la vila presenten la imatge primigènia, després de la restauració de la parella, i el Patufet celebrarà el seu centenari amb la Patufesta, una festa infantil, al Palau del Rei Moro, el diumenge 21 d’agost. Sitges celebrarà també els 100 anys del Drac de Sitges, el 20 d’agost, a l’entorn de la plaça de l’Ajuntament. Les processons i cercaviles recuperen aquest any l’espai que els hi és propi, doncs la processó cívica de Sant Bartomeu començarà al carrer Pintor Marià Carbonellopis (al barri del Poble Sec) i la de Santa Tecla ho farà des del carrer Sant Josep.

També s'inclou la programació musical tant de Festa Major (del 19 al 24 d’agost) com de Barraques (del 12 al 15 d’agost), que es manté a La Plana de Santa Bàrbara, on l’ajuntament instal·larà un Punt Lila, per atendre dubtes sobre agressions lgtbifòbiques o masclistes, i fer l’acompanyament necessari. També hi haurà música a altres entorns com el d’havaneres, que tindrà lloc a l’ermita de Sant Sebastià; o els Northern Cellos, que actuaran al carrer Pintor Marià Carbonellopis.