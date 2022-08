L'ús dels 150 carregadors es posarà a disposició de vehicles propis de la companyia, els clients, els empleats i els proveïdors/ @Endesa X Way

PortAventura World i Endesa X Way han establert un acord per a albergar la instal·lació privada de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics més gran d'Espanya. D'aquesta manera, el resort disposarà de 150 places amb recàrrega elèctrica ubicades a set emplaçaments del parc, reforçant una aposta conjunta per la mobilitat sostenible.

Aquest serà el hub de xarxa de recàrrega d'àmbit privat més gran del país i una de les instal·lacions d'aquest tipus més grans d'Europa dins d'un resort. El projecte ja ha començat a executar-se i finalitzarà el desplegament de tots els punts de recàrrega al setembre d'aquest any.

L'ús dels 150 carregadors es posarà a disposició de vehicles propis de la companyia, els clients, els empleats i els proveïdors, de forma totalment gratuïta. Els punts de recàrrega estaran ubicats al pàrquing 110, al pàrquing nord, al pàrquing d'empleats, a l'Hotel PortAventura, a l'Hotel Gold River, a l'Hotel El Paso i a l'Hotel Caribe.

Amb la posada en marxa d'aquesta infraestructura de recàrrega elèctrica, el parc s'avança a la legislació espanyola que entrarà en vigor el gener del 2023, i que obligarà els pàrquings públics a disposar d'una dotació mínima d'una plaça d'aparcament amb recàrrega elèctrica per cada 40 places no electrificades.

Manuel Muñoz, director de vendes i de màrqueting d'Endesa X Way, ha subratllat que "el canvi cap a la mobilitat elèctrica ha de ser fàcil, i són les empreses i les administracions les que han de facilitar-lo". Choni Fernández, directora de sostenibilitat de PortAventura World, ha declarat: "Ens enorgulleix anunciar aquest projecte de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, pioner a Europa, ja que ens permet ser un esglaó més en la cadena de la sostenibilitat, fent possible que tant els nostres empleats com els visitants vinguin al resort mitjançant transport baix en emissions".

PortAventura World forma part del Pacte Mundial de l'ONU i treballa per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). A més de l'ampliació dels seus punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, té prevista la construcció dins del resort de la planta fotovoltaica d'autoconsum més gran d'Espanya.

Endesa X Way, com la nova marca d'Endesa dedicada exclusivament a la mobilitat elèctrica, té l'objectiu de facilitar la transformació global de la mobilitat per a tots els usuaris, en un dels reptes més grans de la societat actual.