Cartell del servei de ludoteca de Sitges/ @Ajuntament de Sitges

L’Ajuntament de Sitges ha habilitat un servei de Ludoteca gratuït per als infants i adolescents de 3 a 14 anys al Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) de la Plaça Catalunya. Així, l'espai restarà obert tots els caps de setmana de 10 a 13 hores.

La iniciativa ha començat aquest estiu i tindrà continuïtat durant el curs escolar, tal i com ha informat el consistori. El servei, adreçat especialment a les famílies de Sitges, no requereix cap inscripció prèvia. Al llarg del matí, i en funció de l’edat dels infants, es faran diferents tallers creatius, jocs de taula i activitats grupals a l’aire lliure. Tot amb l’objectiu de fer que s’ho passin bé desenvolupant la imaginació i la creativitat, treballant també l’empatia, les habilitats socials i emocionals de manera lúdica.

D'altra banda, les regidories de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Educació i Joventut de l’Ajuntament de Sitges promouen des del juliol tres projectes més en la mateixa línia. El projecte "Juguem amb tu a l'estiu", enfocat a la realització de diverses activitats als patis de les escoles; les colònies per a joves de 10 a 14 anys, i un suport de monitors/es a diferents casals d'estiu del municipi.

En total, aquests quatre projectes estan enmarcats dins el programa Temps x Cures, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures. Així, respon a objectius com consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens i alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones a qui, majoritàriament, se’ls ha atribuït el treball de les cures.

Al desembre del 2021, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya va aprovar la resolució del finançament per a ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys. La voluntat del projecte és donar suport als ens locals per al reforç de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat i que es trobin fora del temps i àmbit educatiu.