Obres d'eixamplament a l'Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada/ @Generalitat de Catalunya

La Generalitat té en marxa aquest estiu obres per ampliar i reforçar el sistema de transport públic i la xarxa viària per valor de 370 milions d'euros. Entre aquestes obres s'inclou l’excavació del túnel al tram central de l’L9/L10 i els treballs previs per a la connexió de les línies d’FGC del Vallès i Llobregat-Anoia, així com diverses ampliacions del traçat de carreteres.



LA FINALITZACIÓ DE L'L9/L10 I LA CONNEXIÓ DE LÍNIES D'FGC

El Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori destina 67,3 milions d'euros a les obres en marxa per a finalitzar l’L9/L10. El juny passat es va reprendre l’excavació del tram central, que continua actualment, i que permetrà connectar els extrems de les dues línies. Altres actuacions en el servei de metro inclouen l’adaptació a persones amb mobilitat reduïda a diverses estacions, com els intercanviadors de Plaça Espanya i de Maragall.



D'altra banda, a principis d’aquest juliol, el Departament ha iniciat les primeres tasques de serveis afectats per a les obres de connexió de les línies Llobregat - Anoia i del Vallès de FGC. Es preveu que aquests treballs, amb una inversió de 6,4 milions d'euros, tindran una durada de 14 mesos. L’obra principal consistirà en la prolongació de la línia entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, amb un nou túnel de 4 quilòmetres, la construcció de tres noves estacions i la remodelació de dues existents.

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT VIÀRIA



A la xarxa viària, el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals té en execució una quarentena d'actuacions. Es tracta de treballs per eixamplar i millorar el traçat de diverses carreteres i construir variants que permetin treure trànsit dels nuclis urbans i afavorir la funcionalitat.



La principal actuació es troba a l’Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Aquesta obra inclou actuacions valorades en 79 milions d'euros, amb la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un tram com a principals millores. Les obres van començar la tardor passada i compten amb un termini d’execució de 24 mesos.

Actualment, estan en marxa els treballs en 4 dels 5 trams en què es divideix l’actuació. Entre Vilafranca i Sant Pere de Riudebitlles, l’obra està executada entre el 25% i el 60%, segons l’àmbit, i entre la Torre de Claramunt i Igualada, els treballs s’han iniciat recentment.



D’altra banda, cal remarcar les obres de transformació de la C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat, que inclou la construcció d’un carril bus i una via ciclista, que comportarà una inversió de 41 milions d'euros. Aquesta actuació quedarà enllestida a la tardor, i permetrà afavorir la mobilitat en bicicleta i en transport públic.