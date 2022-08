La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vilassar de Mar (Barcelona), Montse Gual, ha demanat disculpes aquest divendres per no haver explicat als pares les proves de la gimcana per a joves entre 12 i 30 anys amb continguts sexuals celebrada el 22 de juliol , i ha explicat que avaluaran les proves.

Fotonotícia 20220805150353 1920

En roda de premsa, ha subratllat que és "un error" no explicar als pares el contingut perquè decidissin si apuntaven els fills a l'activitat, i s'ha compromès a millorar en aquest aspecte i ser més transparents.

Guasch ha reiterat que hi va haver un "error de comunicació" , si bé ha defensat donar informació als joves i explicar de forma plana les relacions sexuals i afectives.

La regidora ha dit que en totes les activitats del Juliol Jove de la Regidoria de Joventut es fan enquestes als participants i es valora si han donat resultat respecte al pla de joventut, i ha subratllat que si no ha funcionat correctament es valorarà si es canvien o redefineixen.

FOTOS A XARXES



Gual ha dit que, malgrat tenir els permisos, ha esborrat la publicació que va fer de la gimcana a les xarxes socials, i ha defensat que les proves no només era per conscienciar sobre educació sexual i afectiva, sinó també sobre el consum de drogues i alcohol .

Ha explicat que a la gimcana hi havia proves com maquillar, jugar al trivial sobre els efectes de les drogues i l'alcohol, proves que reproduïen òrgans genitals i fer pedagogia sobre l'ús del preservatiu.

La regidora ha afirmat que una mare ha traslladat la seva queixa al consistori per la falta de comunicació i el contingut de les proves, i ha assegurat desconèixer si hi ha pares que volen interposar algun tipus de denúncia.

DOS PARTICIPANTS S'ABSTENEN



Ha remarcat que les proves estaven adaptades a les diferents edats i que els grups eren homogenis en edat, i ha explicat que dos dels participants van declinar participar en alguna de les proves.

Gual ha admès que "no esperaven" aquesta polèmica amb la gimcana, ha assegurat que activitats d'aquest tipus s'han fet a altres municipis i no són un invent de Vilassar , i ha remarcat que el departament tècnic havia avalat l'activitat basant-se en informació de altres poblacions.