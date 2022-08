La trapezista, durant el rodatge del documental “La nina de l'espai”, en el Cirque du Paris (Bretanya francesa).

El Casal de Gent Gran Pau Casals impulsa l’homenatge a la sitgetana Carmen Sánchez pel seu centenari, el divendres 12 d’agost, a les 17 hores, al mateix casal. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó, lliuraran a la Carmen Sánchez la medalla centenària, atorgada per la Generalitat de Catalunya, en un acte de celebració en el qual la protagonista bufarà les espelmes pels seus cent anys.



La popular trapezista invident va ser protagonista, amb 84 anys, del documental ‘La muñeca del espacio’ (tal com se la coneixia), dirigit pel també sitgetà David Moncasi. Ara, amb 100 anys, manté en la seva rutina: l’esport, el ball i el bany diari a la platja Sant Sebastià. Té un caràcter vitalista que l’ha portat fins als 100 anys en plena forma física.



La Carmen Sánchez va néixer al carrer Carreta de Sitges, el 12 d’agost del 1922. Des de jove volia ser artista. Va marxar del poble per formar part d’una família de circ; es va casar amb un dels pallassos i es va convertir en trapezista. Fa 60 anys, després d’un incident a Portugal i per una negligència, va perdre la vista.

La virtuosa del trapezi no tenia pedigrí en aquest art, però el va adquirir per la via política, perquè va contreure matrimoni amb Pepe Ruiz, un august de la troupe dels Rudi Llata, la saga dels quals es remunta a 1873. Els pallassos apareixien en somni de Circ (Kurt Hoffmann, 1954), pel·lícula en la qual va debutar Romy Schneider, i en la qual Carmen va tenir una petita participació al costat del seu ximpanzé Bambi.

El seu marit va inventar dos números que van procurar a la família cites internacionals, “La boxa” i “El restaurant automàtic”, un seguit de malifetes i equívocs inspirats en Charles Chaplin.

La nina de l'espai, per part seva, parava el cor dels espectadors en llançar-se d'un primer trapezi per a engatillar els peus en un altre situat en un pla inferior. Però amb 37 anys, a Lisboa, la llevadora que va assistir el part del seu segon fill es va confondre i en lloc de procurar-li un laxant, sulfat de sodi, li va donar sulfat de quinina, un verí, que va deixar cega a aquella filla de mariners que havia nascut per a volar.

La seva història i la del circ en el seu moment àlgid es recullen en una pel·lícula que en la tragèdia del seu protagonista brinda una metàfora del fos a negre sofert pel seu ofici. Però com plasma en el text del minut del pallasso José Ramón Fernández: “És un món molt fill de puta que és aquí fora, però ens ho fiquem en la butxaca i continuem tirant cap endavant".

Un botó de mostra és que els fills de la nina de l'espai conformen la quarta generació dels Rudi Llata, a càrrec d'un circ nòmada que igual s'instal·la a París, que a Madrid, Moscou o Sofia, Rudi Llata Circus.