El Misteri de la Selva

El Misteri de la Selva té pràcticament a punt les dues posades en escena del seu 42è cicle de representacions i aquesta setmana preveu realitzar els dos assajos generals de l'obra abans de mostrar-lo en públic el 14 i 15 d'agost.

Amb aquesta tornada a la normalitat, la tradicional peça assumpcionista selvatana vol recuperar la seva essència original, després de la suspensió de l'any 2020 i d'haver-se mostrat l'any passat amb els actors i cantants actuant amb mascareta.

Després de setmanes de preparació de cants i textos, el dijous 11 es durà a terme el primer dels assajos complets del drama assumpcionista (de forma especial estarà obert als mitjans de comunicació que desitgin enregistrar o captar imatges a partir de les 22 h.), mentre que el divendres 12 es farà l'assaig definitiu abans dels tradicionals passis del dia de la Mare de Déu d'Agost i de la seva vigília (dia 14, a les 22 h; dia 15, a les 20 h). Es recomana realitzar la reserva de localitats amb antelació a través del correu electrònic elmisteri.selva@gmail.com o del Whatsapp 636 541 532.

El Patronat de la Representació del Misteri ha dipositat una especial confiança en aquest 42è cicle (les representacions es van recuperar l'any 1980 i només es van aturar per la Covid-19), amb l'objectiu de recuperar la força de convocatòria d'una peça tan especial com aquesta. La clau per fer-ho serà l'emoció de les melodies i dels textos medievals que centren el Misteri de la Selva.



Escrit en llengua catalana a finals del segle XIV, el Misteri de la Selva és un esdeveniment cultural de primer ordre a Catalunya i una autèntica joia del teatre medieval, i va rebre el Premi Nacional de Cultura Popular a la millor iniciativa artística l’any 1994. El text, anònim, el va trobar l’historiador local mossèn Joan Pié a finals del segle XIX, en una llibreta de censals dipositada a l’Arxiu Parroquial Selvatà, junt amb altres textos de la Senyoria de Prades i Mont-ral de mitjans del segle XIV. Posteriorment, la llibreta va passar a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, on es troba actualment.



La Representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria és el primer text complet d’un drama o misteri assumpcionista català. És anterior al misteri de València (fragmentari), del primer terç del segle XV, o al misteri d’Elx. Durant els darrers anys ha traspassat les fronteres del Baix Camp i s’ha representat íntegrament a Tarragona, Elx, Montserrat, Roma, Jerusalem, Mallorca o la Sagrada Família de Barcelona.