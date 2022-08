Policia detenint una persona / @EP

La modificació del Codi Penal permetrà a la Policia detenir els carteristes reincidents, tot i que el furt no arribi als 400€. Fins ara, aquests lladres no eren arrestats perquè l'import no arribava a l'import mínim, però això canviarà d'ara endavant.

La situació no era gens fàcil, ja que l'efectivitat dels cossos policials quedava minvada per les competències que tenien. Fins ara, als lladres se'ls imposaven multes que, en molts casos, no podien pagar perquè es declaraven insolvents. Per tant, no eren detinguts i tampoc pagaven multes, però aquesta dinàmica és a punt d'arribar al final.

El passat 29 de juliol, al Butlletí Oficial de l'Estat es va modificar l'article 234.2, el relatiu als delictes de furt per poder atacar aquesta pràctica massa comuna a Espanya. Tot i això, no entrarà en vigor fins al 29 d'agost.

Segons les dades del Ministeri de l'Interior, els furts van augmentar un 51,4% el primer trimestre del 2022 respecte al 2021. En números, això es tradueix en 145.399 robatoris el 2022, per 96.090 el 2021.

Precisament, els grups itinerants són alguns dels més reincidents en aquests casos. Són clans de persones que van canviant de ciutat a mesura que comencen a ser coneguts per les autoritats. Aquests grups solien actuar en grans concentracions de persones però el confinament va suposar un punt d'inflexió cap a aquests clans.

PENES DE 6 A 18 MESOS DE PRESÓ

Amb aquesta reforma, es podran penar els delictes de furt lleus de manera més severa. A més, en aquests casos de furts inferiors a 400€, s'augmentarà la pena de presó sempre que hagi estat reincident i el valor dels objectes robats, comptant les vegades anteriors, superi els 400€. "En aquests casos s'imposarà la pena del tipus bàsic de l'article 234.1 del Codi Penal, que és una pena de presó de 6 a 18 mesos" , segons el text oficial.