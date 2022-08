Robatori de coure interceptat per la Policia Nacional/ @PoliciaNacional

El robatori de coure i fibra és una modalitat delictiva que s'ha cronificat ia Màlaga, després de molts anys, i després de diferents estratègies, ha esdevingut una problemàtica residual. Tot gràcies als canvis introduïts en els patrons de recerca fins a sensors a l'enllumenat per posar-ho difícil als lladres.

Corrien finals dels noranta ia la Costa del Sol , grups organitzats que no dubtaven a emprar maquinària pesada i deixaven a fosques urbanitzacions senceres robant a les xarxes elèctriques municipals. La situació es va descontrolar i les autoritats van haver de posar fre canviant d'estratègia perseguint els que es lucraven: desguassos o ferrovelleries que adquirien el coure sostret sense fer gaires preguntes sobre la seva procedència.

La policia va exercir pressió als ferrovelladors i desballestament per frenar el flux de coure robat i quan els propietaris d'aquests negocis van ser conscients que l'escenari havia canviat, el boca a boca va fer la resta. Els lladres de coure tenien més dificultats per donar sortida a la mercaderia i els compradors que encara s'atrevien a fer el pas condicionaven el risc en el preu a pagar. D'aquesta manera els robatoris van disminuir i van quedar reduïts a cops menors, perpetrats moltes vegades per gent sense recursos, toxicòmans que treballen la ferralla o oportunistes.



A més, la tecnologia ha estat també important en aquest procés de desgast per als autors d'aquests robatoris. Juan Andrés Díaz Gaona va idear un sistema que evita que els lladres s'emportin grans quantitats de cable perquè es parteix en llençar.

Però a més l'Ajuntament d'Estepona va implantar el 2013 un sistema de sensors que alertava de qualsevol robatori al seu enllumenat públic. Un dispositiu que està instal·lat en una vintena de quadres de comandament de la xarxa elèctrica, que avisen de forma immediata, ia través de missatges de text de mòbil que reben la Policia Local i els responsables de les brigades operatives que es troben en servei, sobre qualsevol intent de robatori.

Aquest sistema a més garanteix el blindatge dels quadres de comandament, de manera que cap persona no autoritzada no el pot manipular de manera indeguda per planificar un robatori. De fet, l'operari municipal responsable d'aquest ha d'introduir, via Bluetooth, una clau perquè així quedi registrada la data, l'hora i l'usuari que ha accedit a la instal·lació.