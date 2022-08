El camí del cementiri de Viladecans davant de la tala/ Foto cedida pel periodista Jesus Ruiz Marín

Han saltat les alarmes a ple agost, dels veïns amants de la natura i el medi ambient a Viladecans davant la tala indiscriminada de pins amb més de 50 anys de vida que conformaven el camí al cementiri local . Serra a mà se'ls ha fet desaparèixer del paisatge històric dels viladecanencs per sempre.

Agost és el mes preferit per emprendre accions que no tenen marxa enrere i els operaris que s'afanyen a fer realitat el nou barri a Olivaretes han talat sense compassió tots els arbres que han trobat al seu pas deixant al seu lloc un paisatge desolador.

Imatge de la destrossa ecològica de la tala d'arbres a Olivaretes( Viladecans)/ Foto cedida pel periodista Jesus Ruiz Marín

Les més de 3.900 vivendes del Pla urbanístic d'Olivaretes són les responsables d'aquest atemptant ecològic en aquest emplaçament del municipi de Viladecans i les imatges del qual ha cedit a Vilapress el periodista Jesús Ruiz. I davant les quals el tercer tinent d'alcalde de Viladecans, Ricard Calle com a responsable de Planificació Territorial en fa cas omís, perquè segons afirmen fonts solvens dins del consistori, "ell signa el que li posen sobre la taula i no fa gaires preguntes".

Les fotos no deixen cap dubte, el camí cap al cementiri ha estat desproveït de la poca ombra de què gaudia i quan els veïns acudeixin el proper 1 de novembre, Dia de tots Sants, a visitar les tombes dels seus familiars i amics seran conscients d'aquest gran error municipal davant els nassos dels "ecologistes de pose" del govern de coalició on el seu tinent d'alcalde, Encarni García , dels "podem-comuns" acudeixen en manifestació al Prat però callen davant la tala de arbres i abandó de reg a "Olivaretes". Fent amb el seu sonor i clamorós silenci un cant cridaner a la seva falta d'ètica política i personal.

Un dels exemplars de pi talats/ Foto cedida pel periodista Jesus Ruiz Marín

Per si això no n'hi hagués prou, a més els arbres trasplantats d'una banda a l'altra d'Olivaretes s'estan assecant, perquè segons afirmen els veïns que els visiten, des de fa tres mesos, el sistema de reg no els proporciona l'aigua necessària . Tal quina, ningú no els rega.

Davant això els veïns es pregunten qui s'està beneficiant del seu manteniment sense fer-ho?, perquè segons la informació pública del consistori el manteniment de cada arbre costa a les arques municipals prop de 50 euros al mes. I si ja porten 3 mesos sense reg són 150 euros per cada arbre que algú no controla, en aquest cas el regidor de transició ecològica, Jordi Mazón , qui en altres temps defensava la no edificació a Olivaretes i és coneixedor com a doctor en Ciències Físiques de les conseqüències ecològiques que la disminució del nombre d'arbres tindrà sobre Viladecans, ja que és un ferm defensor de les accions contra el canvi climàtic com l'ús de la bicicleta i el transport públic en detriment del vehicle privat.

Captura del tweet del regidor Jordi Mazón/ @Vilapress

De fet el passat mes de juliol el mateix regidor afirmava des del seu compte de twitter que “els boscos, arbres urbans i zona agrícola són claus per aconseguir ciutats neutres de CO2 i més saludables”. Ho feia mesurant el CO2 pujat a la seva pròpia bicicleta convertida en un vehicle científic i demostrava, ell mateix com les mesures de CO2 disminuïen en els trams amb arbres. I molts es pregunten com el responsable de lluitar contra el canvi climàtic pot donar l'esquena a aquesta tala indiscriminada d'arbres i abandonament de reg? Dorm tranquil cada nit sabent que el que fa en una punta de la ciutat es desfà des de l'altra i des del mateix govern de què forma part?

Arbre transplantat amb el reg sense funcionar des de fa 3 mesos assecant-se./ Foto cedida pel periodista Jesus Ruiz Marín

Olivaretes serà recordada a Viladecans com el gran crim ecològic de la ciutat i encara que les obres es troben paralitzades als Jutjats, ni això ha aconseguit impedir que uns arbres històrics siguin talats i altres es troben abandonats a la sort davant una sequera que deixarà la ciutat sense exemplars que netegen l'aire de Viladecans.

Un altre arbre exemplar d'arbre assecant-se/ Foto cedida pel periodista Jesus Ruiz Marín

I l'oposició abans de res aquest despròposit segueix de vacances en un municipi, Viladecans, on la majoria absoluta porta decisions municipals unilaterals i perjudicials per al benestar ecològic i de salut de tots els que hi viuen i treballen.

Arbres assecant-se a Olivaretes per falta d'aigua/ Foto cedida pel periodista Jesus Ruiz Marín

Seguirem informant...