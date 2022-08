El govern municipal de l'Espluga de Francolí ha demanat als veïns que restringeixin l'ús de l'aigua/ @EP

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí (Tarragona) tallarà el subministrament d'aigua potable durant nou hores al dia, de 22 a 7 hores, a partir d'aquest 17 d'agost, a causa de "la manca de pluja i la disminució progressiva dels nivells d'aigua".

En un comunicat, el consistori ha afirmat que el municipi té molt baixes les reserves d'aigua, per la qual cosa cal dur a terme accions per restringir-la "com més aviat millor, ja que el consum diari de la població durant els darrers dies no ha disminuït".

El govern municipal ha demanat d'aquesta manera que es faci un ús restrictiu de l'aigua. També ha recordat que manté el subministrament procedent de la localitat de Montblanc, i que s'ha augmentat a tres dies per setmana l'aportació dels camions cisterna.