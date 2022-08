Un home fa sonar les campanes. Foto: Aj. de Roda de Berà

Fins fa uns anys els campanars de les esglésies eren un dels elements identificadors més importants dels pobles, i les campanes esdevenien de vital importància. Aquestes avisaven la població davant d’un incendi, d’una tempesta, informaven de l’hora de l’inici del treball al camp, dels batejos o del traspàs de les veïnes i veïns.

Els tocs civils i religiosos eren un llenguatge en sí mateix que tothom coneixia. I aquesta veu de les campanes es tornarà a escoltar a Roda de Berà el proper dissabte, a partir de les set de la tarda a la plaça de l’Església, en un concert de campanes. Serà a càrrec de la família Nogués i està organitzat dins de la Festa Major de Sant Bartomeu, que se celebrarà del 19 al 26 d’agost.

Així, Josep Maria, Roser, Àngel i Ernest Nogués, faran sonar les campanes de Roda, Maria de Berà, la gran; Maria dels Dolors, la mitjana; i Maria del Roser, la petita, amb tocs tan diversos com el de la migdiada, el foc o la tempesta; l’Ave Maria o l’Angelus, el Toc de Vigília, el bateig, o el dels difunts per una dona o per un home, atès que sonaven diferent, entre d’altres.

Aquest serà el segon concert d’aquestes característiques que se celebra a Roda de Berà, en aquesta ocasió a instàncies de la regidora de Cultura i Festes, Teresa Ferré. El primer va ser a l’abril de 2006, en el marc de la XXI Setmana Cultural.

A Roda de Berà es va mantenir la figura dels campaners i campaneres fins a principis dels anys 80 del segle passat. Angeleta Vallvé en va ser la última, qui coneixia com ningú tots els tocs civils i religiosos. Se’ls va ensenyar a Josep Maria Nogués, un dels seus ajudants, qui ha transmès aquests coneixements a alguns membres de la seva família.