Una palmera caiguda sobre un cotxe. Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Roses ha decidit encarregar a l'empresa municipal Rosersa un projecte per substituir gradualment les palmeres del seu passeig Marítim i l'avinguda Rhode per evitar riscos futurs i garantir la seguretat de persones i béns en episodis de pluja i vent.

En un comunicat, l'Ajuntament ha dit que l'episodi de pluja i vent de dimecres 17 d'agost va produir la caiguda de dues palmeres que va ocasionar danys a vehicles (un d'ells amb ocupants que no van resultar ferits), fet que ha fet prendre la decisió per evitar riscos.

El consistori ha recordat que aquest episodi no ha estat el primer ocasionat per la caiguda de palmeres a l'avinguda Rhode, ja que l'1 d'octubre del 2018 una altra caiguda va provocar ferides a una transeünt, i l'alcalde, Joan Plana, ha subratllat que la decisió és fruit d'aquests episodis i "davant les previsions que auguren importants temporals a la costa en el futur com a conseqüència del canvi climàtic".